Kritik an der Defensive: KSC-Trainer Steven Toy hat die Faxen dicke

Am Samstag sah es zunächst danach aus, als wollte der Tabellensechste da weitermachen, wo er beim 8:3-Kantersieg in der Hinrunde aufgehört hatte. Einen weiten Abschlag von KSC-Keeper Nicolas Beilhardt verlängerte Roman Prokoph auf Luis Sako, der die Kugel zur 1:0-Führung und zu seinem 14. Saisontor versenkte (10.). Die Kirchheimer blieben dran und näherten sich oft gefällig dem gegnerischen Strafraum an, hatten aber für den Rest des Spiels Probleme, den letzten Pass anzubringen oder den Kontakt vor dem Abschluss sauber hinzubekommen.

Überflüssige Ballverluste

Mit zunehmender Spielzeit kamen die von Abstiegssorgen geplagten Pullacher besser zurecht und profitierten immer wieder von unnötigen Ballverlusten der Gäste. So hatte Denis Zabolotnyi in der Mitte der eigenen Hälfte eigentlich Zeit genug, um den Ball zum Nebenmann zu passen, verlor ihn aber an David Perl, den Thomas Branco De Brito ungestört flanken ließ. „In der Mitte ruft Nico dann ‚Torwart‘, geht aber nicht konsequent hin“, ärgerte sich Toy. Von Philipp Maibergers Schulter prallte der Ball vor die Füße des Pullacher Torschützen Sanntino Pandza (38.). Damit nicht genug: Als mal wieder ein weiter Abschlag von Beilhardt praktisch postwendend zurückkam, weil diesmal Nuyan Karsak den zweiten Ball zu nachlässig antizipierte. Pullachs Noah Kotb behauptete sich auf Rechtsaußen, in der Mitte schob Perl ein (43.).

Mit der 2:1-Führung im Rücken kämpften die Platzherren weiter um jeden Ball, und die Gäste ließen sich ein drittes Mal fahrlässig überrumpeln. Nach einem weiten Ball von Beilhardt verlor der deutlich kleinere Florian Rädler das Kopfballduell gegen Maximilian Stapf (1,93 Meter), Pandza tankte sich gegen Maiberger durch, Perl düpierte am Fünfer Zabolotnyi und traf erneut (74.).

SV Pullach – Kirchheimer SC 3:1 (2:1) Kirchheimer SC: Beilhardt – Zielke, Maiberger, Zabolotnyi, Branco De Brito (71. Ecker) – Karlin (71. Wilms), Bagaric, Karsak (65. Gremm) – Sako, Prokoph, Flohrs (65. Rädler). Tore: 0:1 Sako (10.), 1:1 Pandza (38.), 2:1 Perl (42.), 3:1 Perl (74.). Schiedsrichter: Martin Kagermeier (SpVgg Pondorf). Zuschauer: 65.