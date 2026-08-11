Kritik am neuen Fanstandort - Aktive Fanszene stellt Support ein

Beim ersten Heimspiel der neuen Saison im Manfred-Werner-Stadion blieb der organisierte Support der Heimseite aus. Ein Mitglied der aktiven Fanszene kritisiert den neuen Standort sowie die Rahmenbedingungen deutlich. Fehlende Möglichkeiten für Zaunfahnen, ungünstige Wege und der Umgang mit der Fanszene sorgen für Unverständnis.

Zur neuen Saison wurde der bisherigen „aktiven Fanszene“ der Platz auf der Haupttribüne entzogen. Auch die unüberdachte Gegentribüne wurde nicht für den stehenden Support freigegeben. Stattdessen befindet sich der neue Standort nun ebenerdig rechts neben der Gegentribüne – direkt gegenüber des Gästeblocks.

Gestern fand im Manfred-Werner-Stadion das erste Heimspiel der neuen Saison statt. Dabei wurde auch erstmals die neue Situation der aktiven Fanszene sichtbar.

Kritisiert wird unter anderem, dass am neuen Standort keine Möglichkeit besteht, Zaunfahnen aufzuhängen. Auch die Wege zu den sanitären Anlagen und zum Catering seien aus Sicht des Fans „mehr als suboptimal“.

Ein Mitglied der Fanszene bewertet die neue Situation kritisch und hält die derzeitigen Bedingungen für „völlig unzureichend und schwer akzeptabel“.

Für die aktive Fanszene, deren Ziel es ist, die eigene Mannschaft während des Spiels organisiert und sichtbar zu unterstützen, stellt der neue Standort damit offenbar keine zufriedenstellende Lösung dar.

Kritik an Vorwürfen gegen die Fanszene

Neben den örtlichen Gegebenheiten sorgt auch der Umgang mit der aktiven Fanszene für Kritik. Nach Aussage des Fans seien ihm Vorwürfe in Richtung des „kleinen Haufens“ zu Ohren gekommen, die er als „mehr als dubios“ bezeichnet.

Vor diesem Hintergrund sei es für ihn nicht verwunderlich gewesen, dass beim ersten Heimspiel kein organisierter Support der Heimseite stattfand.

Besonders bedauerlich sei dies angesichts der Leistung der Mannschaft auf dem Rasen. Gerade angesichts des starken Auftritts der Mannschaft hätte sich der Fan einen entsprechenden Support von den Rängen gewünscht.

Hoffnung auf eine Lösung

Für die Zukunft hofft das Mitglied der Fanszene auf eine zeitnahe Lösung der aktuellen Situation. Aus seiner Sicht müsse ein Standort geschaffen werden, der einen vernünftigen und organisierten Support ermöglicht und gleichzeitig den Bedürfnissen der Fanszene gerecht wird.

Sollte keine Lösung gefunden werden, steht aus seiner Sicht die Frage im Raum, ob in Weiche möglicherweise bald Ruhe einkehrt – und ob dies vielleicht sogar gewünscht sei.

Klar ist: Die aktuelle Situation sorgt innerhalb der aktiven Fanszene für Unzufriedenheit. Ob und wie sich der Verein und die Fanszene auf eine gemeinsame Lösung verständigen können, dürfte daher auch bei den kommenden Heimspielen ein Thema bleiben.