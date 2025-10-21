Akribischer Arbeiter: Krisztian Beregszaszi – Foto: Mike Sigl

Krisztian Beregszaszi - der Erfolgsarchitekt des 1. FC Passau Unter dem 43-jährigen Ungarn haben die Dreiflüssestädter in der Landesliga Mitte eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt Landesliga Mitte FC Passau Krisztian Beregszaszi

Vor nahezu exat einem Jahr holte der 1. FC Passau Krisztian Beregszaszi als Übungsleiter zurück. Der ehemalige ungarische Zweitliga-Kicker stand schon im Frühjahr 2022 an der Seitenlinie des Traditionsklubs, hörte aber nach dem bitteren (Relegations-)Abstieg nach nur ein paar Monaten wieder auf. Der im oberösterreichischen Peuerbach wohnhafte Krisztian Beregszaszi gilt als absoluter Fußball-Fachmann und Taktikfuchs.

Allerdings war der Klassenerhalt in der Vorsaison eine absolute Hängepartie. Obwohl die Dreiflüsssestädter in der Endabrechnung 41 Zähler auf ihrem Konto hatten, schafften Wehner, Miller & Co. nur als einer der beiden besten Rangvierzehnten der fünf bayerischen Landesligen den direkten Ligaverbleib. "Das Saisonfinale war sehr nervenaufreibend, die Wochen und Monate zuvor vor allem jede Menge Arbeit. Bei meiner Amtsübernahme war die Truppe völlig verunsichert und es gab viele Defizite", blickt Beregszaszi auf die vergangene Runde zurück. Wesentlich entspannter verläuft die aktuelle Runde, in die Kicker von der Danziger Straße nach 16 Partien bereits 24 Punkte eingespielt haben und sich dadurch ein sattes Polster zur gefährdeten Zone erarbeitet haben. "Ich bin nicht nur mit dem Punkte- und Tabellenstand zufrieden, sondern auch mit unserer Spielweise. Es ist zwar immer noch in nahezu allen Bereichen Luft nach oben, aber es geht in die richtige Richtung", meint Krisztian Beregszaszi, der eine klare Idee hat: "Wir wollen aktiv spielen, hoch pressen und viel den Ball haben. Teilweise bekommen wir das mittlerweile schon relativ gut hin. Grundvoraussetzung für meine Philosophie ist ein gutes Fitnesslevel. Diesbezüglich muss ich die Burschen loben, denn alle Spieler sind sehr fleißig und willig. Wir haben nahezu immer um die 20 Mann im Training und entsprechend zielgerichtet kann man arbeiten."









In der Vorsaison schaffte der FCP den Ligaverbleib erst auf dem allerletzten Drücker – Foto: Michael Sigl









Obwohl der Ungar, der vor 23 Jahren seinen Lebensmittelpunkt nach Österreich verlagert hat, eine knappe Autostunde vom FCP-Gelände entfernt wohnt, macht ihm der Job der Rot-Weißen Spaß: "Der 1. FC Passau ist ein hervorragender Klub. Stefan Kurz und Christian Wolf sind für den sportlichen Bereich meine Ansprechpartner und die beiden geben richtig Gas. In so einem Umfeld kann man etwas bewegen." Auch der Fußball in der Landesliga Mitte gefällt Beregszaszi: "Die Partien sind zwar fast allesamt sehr umkämpft, aber es wird auch von vielen Mannschaften technisch guter Fußball gespielt. In Österreich habe ich auch als Trainer in der Landesliga gearbeitet und das war für mich sehr schwierig. Da geht fast alles über den Kampf, erste und zweite Bälle. Daher taugt mir das in der Landesliga Mitte wesentlich besser." Wie lange Beregszaszi dem 1. FC Passau noch die Treue halten wird, ist komplett offen: "Der Aufwand ist extrem hoch und wir schauen eigentlich von Halbjahr zu Halbjahr. Für unsere vergangenen Auswärtsfahrt nach Luhe-Wildenau war ich beispielsweise rund zwölf Stunden unterwegs. Ich mach das aber gerne und fühle mich beim Verein sehr wohl. Bis Sommer mache ich auf alle Fälle weiter und dann müssen wir schauen."