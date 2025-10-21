Krisztian Beregszaszi - der Erfolgsarchitekt des 1. FC Passau

Vor nahezu exat einem Jahr holte der 1. FC Passau Krisztian Beregszaszi als Übungsleiter zurück. Der ehemalige ungarische Zweitliga-Kicker stand schon im Frühjahr 2022 an der Seitenlinie des Traditionsklubs, hörte aber nach dem bitteren (Relegations-)Abstieg nach nur ein paar Monaten wieder auf. Der im oberösterreichischen Peuerbach wohnhafte Krisztian Beregszaszi gilt als absoluter Fußball-Fachmann und Taktikfuchs.
Allerdings war der Klassenerhalt in der Vorsaison eine absolute Hängepartie. Obwohl die Dreiflüsssestädter in der Endabrechnung 41 Zähler auf ihrem Konto hatten, schafften Wehner, Miller & Co. nur als einer der beiden besten Rangvierzehnten der fünf bayerischen Landesligen den direkten Ligaverbleib. "Das Saisonfinale war sehr nervenaufreibend, die Wochen und Monate zuvor vor allem jede Menge Arbeit. Bei meiner Amtsübernahme war die Truppe völlig verunsichert und es gab viele Defizite", blickt Beregszaszi auf die vergangene Runde zurück. Wesentlich entspannter verläuft die aktuelle Runde, in die Kicker von der Danziger Straße nach 16 Partien bereits 24 Punkte eingespielt haben und sich dadurch ein sattes Polster zur gefährdeten Zone erarbeitet haben. "Ich bin nicht nur mit dem Punkte- und Tabellenstand zufrieden, sondern auch mit unserer Spielweise. Es ist zwar immer noch in nahezu allen Bereichen Luft nach oben, aber es geht in die richtige Richtung", meint Krisztian Beregszaszi, der eine klare Idee hat: "Wir wollen aktiv spielen, hoch pressen und viel den Ball haben. Teilweise bekommen wir das mittlerweile schon relativ gut hin. Grundvoraussetzung für meine Philosophie ist ein gutes Fitnesslevel. Diesbezüglich muss ich die Burschen loben, denn alle Spieler sind sehr fleißig und willig. Wir haben nahezu immer um die 20 Mann im Training und entsprechend zielgerichtet kann man arbeiten."