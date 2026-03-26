Kristijan Kamberi kehrt zum VfB Peine zurück

– Foto: André Nückel

Der Bezirksligist VfB Peine sorgt auf dem Transfermarkt für Aufsehen: Mit Kristijan Kamberi kehrt ein bekanntes Gesicht an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der zentrale Mittelfeldspieler, der zuletzt für den Landesligisten SV Ramlingen-Ehlershausen auflief, wird in der kommenden Saison wieder das Trikot der Rot-Grünen tragen.

Für Kamberi ist der Wechsel eine Herzensangelegenheit. Seine fußballerische Ausbildung begann in der Jugend des VfB, ehe er den Sprung in das Nachwuchsleistungszentrum des VfL Wolfsburg wagte. Nun schließt sich für den Strategen der Kreis. „Es ist mehr als nur ein Wechsel, es ist ein Gefühl. Ich komme nach Hause“, betont Kamberi auf der Instagram-Seite des Vereins. Der Verein habe ihn geprägt und er wolle das entgegengebrachte Vertrauen nun auf dem Platz zurückzahlen.

Verstärkung mit Führungsqualität

Sportlich gilt Kamberi als absoluter Gewinn für die Peiner. Er bringt nicht nur spielerische Klasse und Zweikampfstärke für das Zentrum mit, sondern soll auch als Führungsspieler vorangehen. Der künftige Trainer Mehmet Yasti sieht in der Verpflichtung ein wichtiges Signal: „Kristijan bringt genau die Mentalität mit, die wir sehen wollen: Ehrgeiz, Qualität und absolute Identifikation mit dem Verein.“ Laut Yasti werde der Neuzugang dem Spiel des VfB eine „neue Dimension“ verleihen.