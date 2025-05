Kristian Böhnlein bleibt Schweinfurt 05 erhalten. – Foto: Max Kilian

Kristian Böhnlein: Schweinfurts Kapitän bleibt auch in der 3. Liga Der 35-Jährige hat seinen Vertrag bei den Schnüdeln um weitere zwei Jahre verlängert

Es geht Schlag auf Schlag mit den Vertragsverlängerungen beim Meister Schweinfurt 05. Auch Kapitän Kristian Böhnlein wird das Abenteuer 3. Liga mit in Angriff nehmen. Der Mittelfeldmann, der am heutigen 10. Mai 35. Geburtstag feiert, hat seinen Vertrag ebenfalls um weitere zwei Jahre bis Sommer 2027 verlängert.

Bereits seit 2020 ist der gebürtige Oberfranke aus dem Schweinfurter Mittelfeld nicht wegzudenken und eine tragende Säule. Nun soll der erfahrene Leitwolf, der es auf weit über 300 Einsätze in der Regionalliga bringt und die dritte Liga bereits aus seiner Zeit bei den Münchner Löwen kennt, auch in Liga drei für den FC 05 Verantwortung übernehmen und ein wichtiger Faktor in der Mannschaft bleiben.

Kristian Böhnlein ist natürlich sehr stolz, weiterhin das FC-Trikot zu tragen: "Ich fühle mich hier in der Stadt und beim FC absolut wohl. Diese Saison war sicher der absolute Höhepunkt. Fans, Verantwortliche und Spieler haben sich als enorme Einheit präsentiert. Als Captain die Mannschaft auf das Feld und in Liga 3 zu führen, war eine große Ehre für mich. Jetzt genießen wir die Feierlichkeiten und greifen nächste Saison wieder an."