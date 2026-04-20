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Allgemeines
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Kristian Arambasic übernimmt zur neuen Saison
SSV Jeddeloh stellt frühzeitig die Weichen auf der Trainerposition
Der SSV Jeddeloh hat die Nachfolge auf der Trainerbank geklärt: Zur kommenden Saison übernimmt Kristian Arambasic das Amt des Cheftrainers am Küstenkanal. Er tritt damit die Nachfolge von Björn Lindemann an, der seinen Abschied zum Saisonende bereits angekündigt hatte.
Kontinuität als Leitlinie
Mit der Verpflichtung Arambasics setzt der Verein seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort. Auch künftig soll der Fokus auf der Entwicklung junger, talentierter Spieler aus der Region liegen. Der neue Trainer bringt nicht nur Erfahrung mit, sondern verfolgt auch eine klare sportliche Idee, die zur Ausrichtung des Vereins passt.
Dabei übernimmt Arambasic eine Mannschaft in einer historisch erfolgreichen Phase: Der SSV spielt aktuell die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte und steht zudem im Finale des Landespokals. Diese Entwicklung soll unter seiner Leitung weitergeführt werden.
Arambasic ist im norddeutschen Fußball kein Unbekannter. In seiner bisherigen Trainerlaufbahn war er unter anderem für den VfB Oldenburg und den FC Oberneuland tätig. Mit Oberneuland feierte er 2020 die Meisterschaft in der Bremen-Liga.
Zuletzt stand er über viereinhalb Jahre beim BSV Rehden an der Seitenlinie und führte den Oberligisten 2022 zum Gewinn des Landespokals. Insgesamt gelang ihm mit drei verschiedenen Vereinen gleich viermal der Einzug in den DFB-Pokal – ein Beleg für seine nachhaltige Arbeit.
Blancke: „Er brennt für die Aufgabe“
Sportlicher Leiter Olaf Blancke sieht im neuen Trainer die ideale Besetzung: „Wir wollen unseren Weg fortführen und haben daher nach einem passenden Trainer gesucht. Kristian hat uns mit seiner akribischen Arbeit und dem Plan, den er für die Mannschaft hat, absolut überzeugt. Er brennt für die Aufgabe in Jeddeloh II und nun gilt es, die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voranzutreiben.“
Auch Arambasic selbst blickt mit großer Motivation auf seine neue Aufgabe: „Nach 4,5 Jahren beim BSV Rehden war es nun an der Zeit für etwas Neues. Ich freue mich ab dem Sommer auf die neue Aufgabe beim SSV Jeddeloh II und bedanke mich bei den Verantwortlichen für die sehr positiven Gespräche und das Vertrauen.“
Mit der frühzeitigen Entscheidung auf der Trainerposition schafft der SSV Jeddeloh Planungssicherheit – und stellt die Weichen für die Fortsetzung eines erfolgreichen sportlichen Weges.