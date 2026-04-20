Kristian Arambasic übernimmt zur neuen Saison

Kontinuität als Leitlinie Mit der Verpflichtung Arambasics setzt der Verein seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort. Auch künftig soll der Fokus auf der Entwicklung junger, talentierter Spieler aus der Region liegen. Der neue Trainer bringt nicht nur Erfahrung mit, sondern verfolgt auch eine klare sportliche Idee, die zur Ausrichtung des Vereins passt. Dabei übernimmt Arambasic eine Mannschaft in einer historisch erfolgreichen Phase: Der SSV spielt aktuell die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte und steht zudem im Finale des Landespokals. Diese Entwicklung soll unter seiner Leitung weitergeführt werden.

Arambasic ist im norddeutschen Fußball kein Unbekannter. In seiner bisherigen Trainerlaufbahn war er unter anderem für den VfB Oldenburg und den FC Oberneuland tätig. Mit Oberneuland feierte er 2020 die Meisterschaft in der Bremen-Liga. Zuletzt stand er über viereinhalb Jahre beim BSV Rehden an der Seitenlinie und führte den Oberligisten 2022 zum Gewinn des Landespokals. Insgesamt gelang ihm mit drei verschiedenen Vereinen gleich viermal der Einzug in den DFB-Pokal – ein Beleg für seine nachhaltige Arbeit.