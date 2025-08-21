Nach drei absolvierten Spieltagen nimmt die Tabelle der Bezirksliga Weser-Ems langsam Konturen an. Mit dem SV Großefehn und BW Borssum haben sich zwei Teams noch ohne Punktverlust an die Spitze gesetzt, während Mannschaften wie Hinte, Middels oder Leer schon früh im Tabellenkeller um Anschluss kämpfen müssen. Am kommenden Wochenende stehen nun richtungsweisende Partien an – von den ersten Spitzenduellen bis hin zu echten Abstiegskrachern. Spannung ist also garantiert, wenn es für einige Clubs darum geht, ihre Serie auszubauen, und für andere bereits um wichtige Punkte im Kampf gegen das frühe Abrutschen.

Wiesmoor kassierte zuletzt eine herbe 1:5-Niederlage in Bunde und steht nach drei Spielen mit nur drei Punkten unter Druck. Concordia Ihrhove dagegen konnte mit dem knappen 1:0-Heimsieg gegen Westrhauderfehn den zweiten Erfolg in Serie feiern und sich im oberen Tabellendrittel festsetzen. Besonders auffällig ist bei den Gästen die stabile Defensive, die bisher nur drei Gegentore zuließ. Für Wiesmoor geht es darum, wieder kompakter aufzutreten, um gegen die formstarke Concordia bestehen zu können.

Borssum hat einen Traumstart hingelegt: Drei Spiele, drei Siege, nur ein Gegentor – das macht aktuell Platz zwei. Bunde konnte sich nach zwei Niederlagen am dritten Spieltag mit einem 5:1 gegen Wiesmoor zurückmelden. Während die Gastgeber ihre weiße Weste verteidigen wollen, hoffen die Gäste auf einen Coup gegen ein Spitzenteam. Die Zuschauer dürfen sich auf ein Duell zweier formstarker Offensiven freuen.

TuRa hat nach einem starken Start zuletzt gegen Ihrhove knapp verloren und steht nun im Mittelfeld. Aurich hingegen ist mit nur einem Punkt und bereits zwölf Gegentoren denkbar schlecht in die Saison gekommen. Vor allem die Defensive der Gäste wirkt anfällig, was TuRa in die Karten spielen dürfte. Für Aurich ist es ein frühes Schlüsselspiel, um nicht im Tabellenkeller festzuhängen.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SV Hage SV Hage TuS Middels TuS Middels 15:00 PUSH

Süderneuland kassierte am letzten Spieltag eine Niederlage in Middels, steht mit sechs Punkten aber solide im Mittelfeld. Die SF Larrelt/Wybelsum kommen mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Serie und haben sich auf Rang sieben vorgeschoben. Beide Teams haben bereits acht Treffer erzielt, was für ein torreiches Spiel spricht. Es ist das Duell zweier ambitionierter Mannschaften, die den Anschluss an die Spitzenplätze halten wollen.

Hinte ist nach drei Spieltagen noch tor- und punktlos und wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Auch für Absteiger Leer läuft es alles andere als rund, drei Niederlagen in Serie bedeuten Platz 14 in der Tabelle. Damit treffen zwei Teams aufeinander, die bereits früh in der Saison im Tabellenkeller stehen. Für beide gilt: Nur ein Sieg könnte neues Selbstvertrauen bringen und den Anschluss ans Mittelfeld sichern.

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr SV Großefehn Großefehn FC Norden FC Norden 16:00 PUSH