Krisenstimmung bei TuRU 80

Beim Landesligisten TuRU 80 steht Hassan Saouti derzeit ausnahmsweise einmal im Mittelpunkt. Weil TuRUs Cheftrainer Francisco Carrasco für ein paar Tage in Spanien weilt, steht sein Assistent in der Hauptverantwortung. Eine Aufgabe, die grundsätzlich reizvoll erscheint, im konkreten Fall aber eher nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Denn an der Feuerbachstraße ist der Trainer in diesen Tagen auch als eine Art Krisenmanager gefragt.
Nach einem vielversprechenden Saisonstart mit Siegen im Verbandspokal und in der Liga ist die TuRU früh aus dem Tritt geraten. Und wer glaubte, die 0:5-Heimniederlage gegen den starken Konkurrenten ASV Süchteln als einmaliges Ereignis verbuchen zu können, wurde am Sonntag eines Besseren belehrt. Bei der 0:3-Schlappe beim SSV Bergisch Born blieben die Blau-Weißen erneut ohne Chance.
„Da haben wir einen gebrauchten Tag erwischt und leider nicht die nötige Einstellung gehabt“, monierte Saouti. Ein Fazit, das durchaus als Alarmsignal zu werten ist. Schließlich stand gegen Bergisch Born nicht weniger als die Rehabilitation für die Klatsche gegen Süchteln auf dem Plan. Doch dieses Unterfangen misslang gründlich.
Folgerichtig befindet sich der Traditionsklub mit lediglich drei Punkten aus drei Spielen zunächst einmal im unteren Tabellendrittel wieder. Sphären, welche die Verantwortlichen mit einer verstärkten Mannschaft in dieser Saison eigentlich von Beginn an meiden wollten.
Anlass zur Panik besteht deshalb in einem so frühen Stadium freilich noch nicht. Aber es gilt natürlich zu ergründen, warum das Team zuletzt in der Offensive so zahnlos und im hinteren Bereich so anfällig wirkte. Die Verletzungen von Daniel Rey und Max Stellmach – Rey musste gegen Born schon Mitte der ersten Hälfte beim Stand von 0:0 verletzungsbedingt ausgewechselt werden; Stellmach folgte ihm rund eine Viertelstunde vor Schluss in die Kabine – können da nicht alleine als Erklärung herhalten.
Zumindest auf Max Stellmach wird die TuRU nun wohl einige Zeit verzichten müssen. „Ich gehe davon aus ,dass er sich den Fuß gebrochen hat“, sagt Saouti über den vor der Saison vom FC Kosova verpflichteten Angreifer, der an den ersten drei Spieltagen noch ohne Torerfolg geblieben war.
Da mit Gianluca Iseni und Maurice Bankoue auch die Langzeitverletzten noch ein Stück weit vom Wettkampfbetrieb entfernt sind, heißt es für den verbliebenen Kader nun noch enger zusammenzurücken, um die kurze Durststrecke zu beenden. „Wir sind immer noch in der Lage, gegen den 1. FC Wülfrath eine schlagkräftige Mannschaft aufzustellen“, verspricht Saouti.
Der Aufsteiger aus Wülfrath gastiert bereits am Freitagabend an der Feuerbachstraße. Ob er als Aufbaugegner taugt, sei einmal dahingestellt. Nicht nur individuell verfügt der Neuling mit Ex-Profi Florian Schikowski oder dem regionalligaerfahrenen Maik Bleckmann über Qualität. Auch taktisch dürfte Wülfrath die defensiv anfällige TuRU vor Herausforderungen stellen. „Sie stehen gerne tief und lauern auf Konter“, weiß Hassan Saouti nach bisherigen Beobachtungen zu berichten.