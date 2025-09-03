Krisenstimmung bei TuRU 80

Anlass zur Panik besteht deshalb in einem so frühen Stadium freilich noch nicht. Aber es gilt natürlich zu ergründen, warum das Team zuletzt in der Offensive so zahnlos und im hinteren Bereich so anfällig wirkte. Die Verletzungen von Daniel Rey und Max Stellmach – Rey musste gegen Born schon Mitte der ersten Hälfte beim Stand von 0:0 verletzungsbedingt ausgewechselt werden; Stellmach folgte ihm rund eine Viertelstunde vor Schluss in die Kabine – können da nicht alleine als Erklärung herhalten.

Zumindest auf Max Stellmach wird die TuRU nun wohl einige Zeit verzichten müssen. „Ich gehe davon aus ,dass er sich den Fuß gebrochen hat“, sagt Saouti über den vor der Saison vom FC Kosova verpflichteten Angreifer, der an den ersten drei Spieltagen noch ohne Torerfolg geblieben war.

Da mit Gianluca Iseni und Maurice Bankoue auch die Langzeitverletzten noch ein Stück weit vom Wettkampfbetrieb entfernt sind, heißt es für den verbliebenen Kader nun noch enger zusammenzurücken, um die kurze Durststrecke zu beenden. „Wir sind immer noch in der Lage, gegen den 1. FC Wülfrath eine schlagkräftige Mannschaft aufzustellen“, verspricht Saouti.