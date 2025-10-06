Krisensitzung beim SV Titisee

Nach der 0:10-Klatsche in der Fußball-Kreisliga-A gegen die SG Riedböhringen/Fützen geht der SV Titisee nicht zur Tagesordnung über. Nun wollen die Verantwortlichen über Wege aus dem Tief diskutieren.

Am Tag danach war Raphael Klein im Stress. Ständig klingelte das Telefon, dazu war er an seinem Arbeitsplatz gleich an allen Ecken und Enden gefordert. Zwei Kollegen fielen wegen Krankheit aus, das verlangte nach doppeltem Einsatz. Vielleicht ganz gut so, dass Titisees Trainer an diesem Morgen derart unter Strom stand, da blieb kaum Zeit, sich über andere Dinge Gedanken zu machen. Beispielsweise über das Spiel am Sonntagnachmittag. Gegen die SG Riedböhringen/Fützen wurden seine Mannschaft richtiggehend vermöbelt. 0:10 ging der SV Titisee unter und ist nach sieben Partien noch ohne Punkt Letzter. Schlimmer geht’s nimmer. Mehr dazu im BZ-PLUS-ARTIKEL.