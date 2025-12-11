– Foto: Sebastian Harbke

Krisengipfel ohne Anpfiff Die BSG Wismut Gera und der FSV Wacker 90 Nordhausen teilen ähnliche Sorgen. Verlinkte Inhalte Thüringenliga Wismut Gera Nordhausen

Eigentlich hätte am Wochenende das traditionsreiche Duell zweier ehemaliger Oberligisten steigen sollen: BSG Wismut Gera gegen Wacker 90 Nordhausen. Doch statt Flutlichtknistern und hochgezogenen Schultern vor dem Anpfiff herrschte gähnende Leere – die Partie wurde frühzeitig abgesagt. Ein Sinnbild für die derzeitige Lage beider Vereine, die sich noch immer schwer tun, in der Thüringenliga Fuß zu fassen.

Kurz vor dem Ende der Hinrunde stehen sowohl die Geraer als auch die Nordhäuser auf Abstiegsplätzen – weit entfernt von den eigenen Ambitionen. Und es drängt sich die Frage auf: Ist es ein Trend, dass Oberliga-Absteiger in der Thüringenliga zunächst straucheln? Wacker-Trainer Stefan Wilke, seit sieben Spielen im Amt, will diese Frage nicht endgültig beantworten – zumindest nicht aus Geraer Sicht. Doch aus Nordhäuser Perspektive erkennt er klare Muster. „Viele Gegner wirken gegen uns noch einmal besonders motiviert“, erklärt er. Schon in den Spielankündigungen spüre man den besonderen Reiz, einen abgestiegenen Traditionsverein zu ärgern. Auf dem Platz werde daraus ein emotionales und körperbetontes Niveau, das vor allem seinen jungen Spielern viel abverlange. Hinzu komme der psychologische Ballast eines Abstiegs. „Nach einem sportlich enttäuschenden Jahr spielt man selten komplett frei auf“, so Wilke. Verunsicherung, Erwartungsdruck und der Blick auf die Tabelle – all das begleite ein Team länger, als man es wahrhaben wolle.

Aufwärtstrend mit Rückschlägen Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen sieht Wilke eine positive Entwicklung seiner Mannschaft. Sieben Punkte aus sieben Spielen sind noch kein Befreiungsschlag, aber ein erster Schritt zurück in die Stabilität. Besonders die Siege gegen Borsch und Saalfeld haben gezeigt, wohin der Weg führen kann: mehr Intensität, mehr Zugriff gegen den Ball, klarere Umschaltsituationen. Gegen Arnstadt hielt Wacker lange mit und scheiterte letztlich an Fehlern, „die man nicht kassiert, wenn man im gesicherten Tabellenmittelfeld steht“.