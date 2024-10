Krisengipfel in Delmenhorst – Verfolgerduell beim Heeslinger SC

Bereits am Freitag finden zwei Spiele der Oberliga Niedersachsen statt. Im Krisenduell am Samstag zwischen Atlas Delmenhorst und Lupo Martini Wolfsburg kämpfen beide Teams um den Anschluss im Abstiegskampf, während Tabellenführer Arminia Hannover gegen Germania Egestorf-Langreder seine frisch eroberte Führung verteidigen will. Im Aufstiegskampf steht das brisante Duell zwischen dem Heeslinger SC und dem FSV Schöningen an. Beide Mannschaften haben nur einen Punkt Differenz.