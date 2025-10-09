Krisengipfel im Peiner Land: Schwicheldt empfängt Teutonia

Für die Gäste aus Lafferde ist die Lage ernst. Mit nur vier Zählern aus neun Spielen rangiert Teutonia auf Platz 15. Nach den knappen Niederlagen gegen Peine (2:3) und Wenden (1:2) wächst der Druck. Kapitän Tim Paul spricht offen über die Situation: „Wir wissen, dass wir im Tabellenkeller sind, dass wir dringend punkten müssen – und dass die letzten beiden Spiele unnötige Niederlagen waren.“

Trotz des Rückschlags gegen Wenden, bei dem Teutonia nach guter erster Halbzeit erneut leer ausging, zeigt sich Paul kämpferisch. „Jetzt fahren wir am Sonntag nach Schwicheldt. Das waren immer enge Spiele, meist zugunsten von Schwicheldt. Diesmal wollen wir den Bock umstoßen – über eine stabile Defensive und eine vernünftige Offensive endlich zu Punkten kommen.“ Ein Unentschieden wäre zwar „auswärts okay“, aber, so Paul: „Am Ende des Tages brauchen wir drei Punkte, um da unten rauszukommen.“

Auch in Schwicheldt ist die Stimmung angespannt. Der TSV hat zuletzt dreimal in Folge verloren – zuletzt unglücklich mit 1:2 in Vechelde, nachdem man lange geführt hatte. Trainer Benjamin Weiß nimmt seine Mannschaft in die Pflicht: „Wir spielen jetzt mal wieder gegen eine Mannschaft, die hinter uns steht. Das wollen wir und müssen wir gewinnen. Da gibt es keine Ausreden am Sonntag.“

Beide Teams wissen um die Bedeutung des Spiels. Teutonia könnte mit einem Sieg den Rückstand auf Schwicheldt auf drei Punkte verkürzen, während die Gastgeber mit einem Erfolg etwas Luft im Abstiegskampf bekommen würden. Paul erwartet ein hitziges Derby: „Es ist ein Peiner-Duell, da ist sowieso immer Spannung drin.“

Die Marschroute ist klar – auf beiden Seiten. Weiß bringt es auf den Punkt: „Wir müssen wieder zurück in die Spur.“ Für Teutonia gilt das ebenso. Und so dürfte es am Sonntag in Schwicheldt nicht nur um drei Punkte gehen, sondern auch um das nötige Selbstvertrauen, um aus der Krise zu kommen.