Krisengipfel: FC Kray empfängt den FSV Duisburg Der Vorletzte empfängt den Letzten: Showdown in der Oberliga.

Am Mittwoch steht für Oberligist FC Kray schon das nächste Meisterschaftsspiel auf dem Plan. In der englischen Woche gastiert der aktuelle Tabellenletzte der Oberliga Niederrhein, der FSV Duisburg in der KrayArena. Anstoß zum Spiel ist um 19 Uhr. Das diese Partie alleine schon aufgrund der aktuellen Tabellensituation ein gewisses Maß an Brisanz mit sich bringt, ist sicher, ist der Gast aus Duisburg doch punktgleich mit unserem Team und will, ebenso wie der FCK aus dem Tabellenkeller heraus.

Der FSV Duisburg startete schlecht in die neue Saison. Nach einer Niederlage im ersten Spiel bei den SF Baumberg und dem 0:0-Unentschieden gegen SC Union Nettetal, konnte das Team auch in den folgenden sieben Partien keinen 3er feiern. Erst im Heimspiel gegen TuRu Düsseldorf am 10. Spieltag gelang endlich der erste Sieg, doch von einer Trendwende konnte nicht gesprochen werden, denn die letzten beiden Partien gingen erneut verloren. Der FSV Duisburg blieb vor der Saison seiner Philosophie treu, viel Wert auf die eigene Jugend zu setzen und jungen Spielern die Möglichkeit zu geben, sich in der 5-höchsten Spielklasse zu beweisen. Doch die bisherigen Ergebnisse sind ernüchternd und so wird der FSV gegen den FC Kray sicher alles auf den Platz bringen, um mit einem Sieg an unserem Team vorbeizuziehen. Doch die Krayer Mannschaft, die zwar wie der FSV, nur 5 Punkte auf dem Konto hat, wird sicher etwas dagegen haben. Mit einer ähnlich guten und engagierten Leistung, gepaart mit einer stabilen und konzentrierten Defensive, wie im Derby bei der Spvg Schonnebeck, sollte ein Heimsieg möglich sein.

Das Krayer Team war am Sonntag nach der Derbyniederlage niedergeschlagen; jedoch war die auf den Platz gebrachte Leistung, insbesondere in den zweiten 45 Minuten, in denen man die Schwalben in die Defensive drängte, eine Gute, an die es gegen den FSV Duisburg anzuknüpfen gilt, will man sich und den Krayer Anhängern endlich den lang ersehnten ersten Heimsieg bescheren. Verzichten muss Interimstrainer Rudi Zedi im Spiel gegen den FSV weiterhin auf die verletzten Imad Aweimer und Gianluca Cirillo. Taraba Kagnissim fehlt kurzfristig mit einem Infekt. Ryota Nakaoka ist nach seiner Verletzung bereits wieder im Training, jedoch kommt für ihn ein Einsatz am Mittwoch noch zu früh. Hinzu gesellt sich Stürmer Maurice Bank, der gegen Schonnebeck verletzt ausgewechselt werden musste. Hier soll ein abschließendes MRT-Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Ansonsten steht der komplette Kader zur Verfügung und die Jungs werden alles auf den Platz bringen, um einen weiteren Sieg feiern zu können.

„Von der Konstellation her ist das Spiel gegen den FSV Duisburg für uns mehr als richtungsweisend“, so Rudi Zedi vor der Partie. „Unser Team hat in den letzten Spielen einiges an Lehrgeld bezahlen müssen, jedoch war die Leistung gegen Schonnebeck sehr stabil und dies erwarte ich auch im Spiel gegen den FSV. Jeder Spieler muss verinnerlichen, dass das Spiel am Mittwoch ein enorm Wichtiges ist, um tabellarisch den Anschluss zu halten. Wenn das Team eine ähnliche Leistung wie am Sonntag auf den Platz bringt, bin ich zuversichtlich, dass es mit einem Sieg klappt und wir damit den Grundstein für eine dann hoffentlich weiteren positiven Hinrunde zu legen. Hinzu haben es unsere leidgeprüften Anhänger es auch endlich verdient, dass wir einen Heimsieg einfahren.“