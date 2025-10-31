 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Marcia Ugwu

Krisengipfel beim SC Urbach, schwere Aufgabe für den TSV Gaildorf

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 11. Spieltags

Der 11. Spieltag in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall schärft die Konturen an beiden Enden der Tabelle: Der Spitzenreiter will seine Serie verteidigen, der engste Verfolger hält den Druck hoch. Im Mittelfeld geht es um Anschluss nach oben, während mehrere Kellerduelle richtungsweisend für den Winter werden.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
TSV Schwaikheim
TSV SchwaikheimSchwaikheim
14:30live

Der Zweite bringt 27 Punkte und eine sehr stabile Defensive (35:11) ein, der Siebte reist mit ausgeglichener Bilanz (25:24, 15 Punkte) an. Es spricht für viel Ballkontrolle der Gastgeber, der Gegner braucht Effizienz in Umschaltmomenten.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
VfL Mainhardt
VfL MainhardtMainhardt
TURA Untermünkheim
TURA UntermünkheimU`münkheim
14:30

Der Aufsteiger auf Rang sechs (15 Punkte, 20:17) trifft auf den Vierzehnten, der bei fünf Zählern unter Druck steht (10:22). Der Favorit setzt auf Ordnung im Zentrum, der Außenseiter auf Kompaktheit und Konterräume.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Breuningsweiler
SV BreuningsweilerBreuningsw.
TSV Obersontheim
TSV ObersontheimObersontheim
14:30

Der Absteiger steht im Mittelfeld (9., 13 Punkte, 19:21), der Zwölfte bringt 9 Zähler und eine knappe Torbilanz (11:16) mit. Kleinigkeiten bei Standards und Zweikämpfen werden hier voraussichtlich den Ausschlag geben.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Schornbach
TSV SchornbachSchornbach
TSV Nellmersbach
TSV NellmersbachNellmersbach
14:30

Der Vierte (19 Punkte, 26:12) empfängt den Dreizehnten (6 Punkte, 13:28). Die Zahlen deuten auf klare Spielanteile hin, zumal die Gastgeber defensiv gefestigt auftreten.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Schmiden
TSV SchmidenTSV Schmiden
TSV Rudersberg
TSV RudersbergRudersberg
14:30live

Der Dritte (21 Punkte, 25:15) will seinen Platz im Spitzenfeld behaupten, der Zehnte (11 Punkte, 18:25) braucht Stabilität in der Rückwärtsbewegung. Kontrolle im Mittelfeld und Geduld vor dem Tor dürften das Bild prägen.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SGM Kreßberg
SGM KreßbergSGM Kreßberg
SV Unterweissach
SV UnterweissachUnterweissa.
14:30

Der Elfte (10 Punkte, 22:30) misst sich mit dem Achter (15 Punkte, 16:21). Höhere Torgefahr auf der einen Seite, kompaktere Defensive auf der anderen – ein Spiel auf Augenhöhe mit enger Fehlerquote.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SC Urbach
SC UrbachSC Urbach
TSV Michelfeld 1954
TSV Michelfeld 1954TSV Michelf.
14:30

Kellerduell mit unterschiedlichen Profilen: Der Sechzehnte hat trotz hoher Gegentorzahl (22:38) Offensivdrang, der Fünfzehnte kommt mit magerer Ausbeute im Angriff (6:20). Nervenstärke und erste Tore werden hier überproportional wirken.

So., 02.11.2025, 14:45 Uhr
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
SG Oppenweiler-StrümpfelbachOppenweiler
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
14:45

Der Fünfte (15 Punkte, 23:19) fordert den Spitzenreiter, der ungeschlagen anreist (9-1-0, 41:13). Die stärkste Offensive der Liga trifft auf einen soliden Gastgeber – Details in der Defensive entscheiden über die Schlagzahl.

Timo BabicAutor