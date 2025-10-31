Krisengipfel beim SC Urbach, schwere Aufgabe für den TSV Gaildorf

Der 11. Spieltag in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall schärft die Konturen an beiden Enden der Tabelle: Der Spitzenreiter will seine Serie verteidigen, der engste Verfolger hält den Druck hoch. Im Mittelfeld geht es um Anschluss nach oben, während mehrere Kellerduelle richtungsweisend für den Winter werden.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Der Zweite bringt 27 Punkte und eine sehr stabile Defensive (35:11) ein, der Siebte reist mit ausgeglichener Bilanz (25:24, 15 Punkte) an. Es spricht für viel Ballkontrolle der Gastgeber, der Gegner braucht Effizienz in Umschaltmomenten.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Der Aufsteiger auf Rang sechs (15 Punkte, 20:17) trifft auf den Vierzehnten, der bei fünf Zählern unter Druck steht (10:22). Der Favorit setzt auf Ordnung im Zentrum, der Außenseiter auf Kompaktheit und Konterräume.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Der Absteiger steht im Mittelfeld (9., 13 Punkte, 19:21), der Zwölfte bringt 9 Zähler und eine knappe Torbilanz (11:16) mit. Kleinigkeiten bei Standards und Zweikämpfen werden hier voraussichtlich den Ausschlag geben.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Der Vierte (19 Punkte, 26:12) empfängt den Dreizehnten (6 Punkte, 13:28). Die Zahlen deuten auf klare Spielanteile hin, zumal die Gastgeber defensiv gefestigt auftreten.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Der Dritte (21 Punkte, 25:15) will seinen Platz im Spitzenfeld behaupten, der Zehnte (11 Punkte, 18:25) braucht Stabilität in der Rückwärtsbewegung. Kontrolle im Mittelfeld und Geduld vor dem Tor dürften das Bild prägen.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Der Elfte (10 Punkte, 22:30) misst sich mit dem Achter (15 Punkte, 16:21). Höhere Torgefahr auf der einen Seite, kompaktere Defensive auf der anderen – ein Spiel auf Augenhöhe mit enger Fehlerquote.
So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Kellerduell mit unterschiedlichen Profilen: Der Sechzehnte hat trotz hoher Gegentorzahl (22:38) Offensivdrang, der Fünfzehnte kommt mit magerer Ausbeute im Angriff (6:20). Nervenstärke und erste Tore werden hier überproportional wirken.
So., 02.11.2025, 14:45 Uhr
Der Fünfte (15 Punkte, 23:19) fordert den Spitzenreiter, der ungeschlagen anreist (9-1-0, 41:13). Die stärkste Offensive der Liga trifft auf einen soliden Gastgeber – Details in der Defensive entscheiden über die Schlagzahl.