Krisengespräch beim VfR Warbeyen

Der VfR Warbeyen befindet sich in einer sportlich prekären Lage. Gut ein Drittel der Saison in der Zweiten Fußball-Bundesliga der Frauen ist nun absolviert und der Aufsteiger steht mit nur drei Zählern abgeschlagen am Tabellenende. Im richtungsweisenden Kellerduell mit Turbine Potsdam am Sonntag enttäuschte das Team speziell in Durchgang zwei auf ganzer Linie und handelte sich eine 0:6-Pleite ein. Längst ist klar: Wenn sich nicht bald eine Trendwende einstellt, kann der VfR im kommenden Jahr wieder für die Regionalliga planen. Jetzt muss etwas geschehen. Und der Vorstand hat gehandelt.

„Wir haben uns intensiv über die Situation, in der wir uns befinden, ausgetauscht. Die zwischenzeitliche Entwicklung hat gezeigt – das lässt sich nicht nur vom Tabellenstand ablesen –, dass wir an einigen Stellen Nachbesserungsbedarf haben“, sagt Christian Nitsch, Vorsitzender des Vereins. Konkret nennt der Klubchef gleich mehrere Baustellen, denen man sich bereits widmet oder in Kürze widmen möchte, darunter der Kader, die Präsenzzeiten des Betreuerteams und das Thema Kommunikation auf und neben dem Platz.

Um die notwendigen Veränderungen anzuregen, hat sich der geschäftsführende und erweiterte Vorstand, gemeinsam mit der Mannschaft und dem Trainer- und Betreuerteam am Dienstagabend nach dem Training zu einer außerordentlichen Sitzung getroffen.

Eine Diskussion um Trainer Sandro Scuderi will Nitsch hingegen bereits im Keim ersticken. „Die Trainerfrage braucht man bei uns gewiss nicht stellen. Ich stelle mich komplett vor Sandro Scuderi. Er und sein gesamtes familiäres Umfeld bringt sich hier bei uns auf eine Art und Weise ein, die das normale Maß bei Weitem übersteigt. Kritik ist berechtigt, kann motivieren, kann Vertrauen bilden, aber ihm sollte von allen am wenigsten Kritik entgegengebracht werden“, sagt Nitsch.

Im Ausland auf der Suche nach Verstärkungen

Mit der Planung für die Wechselperiode im Winter ist man indes bereits in vollem Gange. „Wir mussten Tribut dafür zollen, dass wir eine junge Mannschaft aus vielen Talenten haben. Dass wir in der Transferphase noch einmal tätig werden, ist alternativlos. Wir brauchen Leader, die die jungen Spielerinnen an sich ziehen. Dann klappt das auch mit den zahlreichen Talenten“, sagt Nitsch.

Auf der Suche nach der nötigen Verstärkung sieht sich der VfR Warbeyen erneut auch im Ausland um. Aktuell sind zwei Probespielerinnen aus der ersten schwedischen Liga am Training des Zweitligisten beteiligt. Eine Torhüterin aus England trainiert ebenfalls mit. „Sie haben bisher einen glanzvollen Eindruck hinterlassen“, sagt Nitsch.

Ihm habe es zudem imponiert, dass auf der Sitzung am Dienstag auch unter den Spielerinnen der Ruf nach Verstärkung laut geworden sei, selbst wenn dies ihren eigenen Stellenwert im Kader gefährde. „Ich fand es sehr gut, wie gestern über zwei Stunden lang miteinander gesprochen wurde. Es war emotionalisiert, aber kontrolliert – in der festen Absicht, die Situation nicht als gegeben hinzunehmen, sondern alles zu tun, was erforderlich ist, um diesen besonderen Weg, den wir zusammen eingeschlagen haben, weiter zu bestreiten“, sagt Nitsch.

Trainingssituation noch dürftig

In einer Hinsicht sind den Verantwortlichen jedoch vorerst weiter die Hände gebunden. Nicht zum ersten Mal kritisiert Christian Nitsch die Trainingskapazitäten, die dem VfR auf den Klever Sportstätten eingeräumt werden. „Bei hohen Niederschlagswerten wissen wir nicht, wo wir trainieren können. Wir benötigen mehr als einen halben Platz und aktuell ist das nur auf Naturrasen sichergestellt. Im nächsten Jahr sieht es besser aus, aber wir haben jetzt dringend Bedarf. Das ist nicht der Grund für unsere aktuelle Situation, aber ein Faktor.“

Dort, wo Christian Nitsch das Heft des Handelns in der eigenen Hand hat, verspricht er Veränderungen. „Da wird noch einiges kommen. Der VfR Warbeyen muss noch mit einigem aufwarten. Viele Leute haben sich die Zweite Liga herbeigesehnt – ihnen gegenüber haben wir eine besondere Verpflichtung.“ Ob die angekündigten Maßnahmen und Veränderungen Wirkung zeigen, dürfte sich bereits in Kürze auf dem Platz erweisen. Fest steht: Der VfR Warbeyen steht vor entscheidenden Wochen.