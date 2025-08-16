Der SC Oberweikertshofen (in Blau) im Spiel gegen den TSV Dachau 1865. – Foto: Dieter Metzler

Krisenduell: Oberweikertshofen will in Dachau Talfahrt beenden

Beim TSV 1856 Dachau erwartet die Landesliga-Elf des SC Oberweikertshofen eine schwere Aufgabe. Am Samstag ist das Team zu Gast im Nachbar-Landkreis.

Oberweikertshofen - Mit neuer Zuversicht brechen die Spieler des SC Oberweikertshofen am Samstag zum Landkreis-Nachbarn TSV Dachau 65 auf. Eine Woche lang hatten die Mannschaft und der neu verpflichtete Spielertrainer Simon Schröttle Zeit, sich gegenseitig zu beschnuppern, um nun am sechsten Spieltag, nach vier Saisonpleiten, die Talfahrt der Weikertshofener zu beenden. Weikertshofens Fußballvorstand Martin Steininger und der Sportliche Leiter Dominik Widemann – der aufgrund eines im Februar im türkischen Trainingslager erlittenen Kreuzbandrisses zum Zuschauen verurteilt ist – hoffen, mit Schröttle der Abwehr die nötige Stabilität zu verleihen, um beim Tabellenzwölften in Dachau den Schalter erfolgreich umlegen zu können.

Zwölf Gegentore in vier Pflichtspielen sind einfach zu viele, so Widemann. Nicht zuletzt musste die Abwehr auf Innenverteidiger Fabian Willibald wegen einer Muskelverletzung verzichten. Der 23-jährige Abwehrspieler kam in der Saison 24/25 von Pipinsried und avancierte zum Abwehrchef in der Mannschaft. Sein Fehlen machte sich besonders bemerkbar. Gegen Dachau wird die Mannschaft aber noch auf Willibald verzichten müssen. Trotz des Fehlstarts der Weikertshofener trennt die beiden Mannschaften nur ein Punkt, den die Gastgeber mehr auf der Habenseite haben. Das wirkt sich allerdings optisch bei einem Blick auf die Tabelle erheblich aus. Dachau steht auf dem zwölften Platz, Weikertshofen auf dem vorletzten und ersten direkten Abstiegsplatz. Mit einem Dreier würde sich Weikertshofen in der noch jungen Saison vorerst einmal aus dem „Keller“ verabschieden.