Krisenduell in Hainsacker – Erster gegen Letzter in Schwarzenfeld

Interessante Paarungen hält der elfte Spieltag in der Bezirksliga Süd parat. Bereits am heutigen Freitag duellieren sich der VfB Bach und der Rangdritte FC Viehhausen. Spitzenreiter SV Wenzenbach muss am Samstag die vermeintliche Pflichtaufgabe bei Schlusslicht 1. FC Schwarzenfeld bewältigen, während parallel der TSV Kareth vom FC Thalmassing herausgefordert wird. Am Sonntag steht die Kellerduelle Pielenhofen-Adlersberg gegen BSC Regensburg und Hainsacker gegen Töging im Fokus.

Von einer „ärgerlichen und vermeidbaren Niederlage“ sprach Sven Leppien, Spielertrainer des VfB Bach (8., 13), im Anschluss an die 2:3-Auswärtspleite in Thalmassing. Eine frühe Zwei-Tore-Führung reichte nicht zu Zählbarem. Versäumtes nachholen wollen die Bacher schon heute Abend. Unter Flutlicht geht es gegen den Rangdritten FC Viehhausen (23). „Da wollen wir die Punkte natürlich bei uns behalten“, macht Leppien klar. Die Gäste zitterten sich zuletzt in langer Unterzahl zum Heimdreier gegen Töging, wollen die Lockerheit der ersten Saisonspiele wiederfinden. Dies wünscht sich Coach Armando Zani, der die Anweisungen nach abgesessener Rotsperre wieder von Seitenlinie aus geben darf. Dafür ist jetzt Antony Schätz gesperrt.





In der Bezirksliga kann Aufsteiger 1. FC Schwarzenfeld (16., 7) weiter nicht so recht Fuß fassen. Aus den letzten vier Partien gab es wieder nur einen Punkt. So kommt man nicht raus aus dem Keller! Immerhin im Kreispokal läuft es. Da stießen die Hadasch-Mannen unter der Woche ins Finale vor. Diesen Schwung gilt es mitzunehmen ins so schwere Heimspiel gegen den Tabellenführer SV Wenzenbach (26). Immer noch ungeschlagen (8/2/0), hat die Brandl-Elf zuletzt auch die Top-Spiele gegen Kareth und Regenstauf für sich entschieden. Nichtsdestotrotz wird man sicher nicht den Fehler machen, die undankbare (Pflicht-)Aufgabe im Landkreis Schwandorf auf die leichte Schulter zu nehmen. Zumal die Heimelf dieses Mal nicht zu verlieren hat.







Der TSV Kareth-Lappersdorf (2., 24) hat letzte Woche die richtige Antwort auf die Niederlage gegen Wenzenbach gegeben. Basti Lerchs Mannschaft konnte die schwierige Auswärtsaufgabe in Breitenbrunn siegreich gestalten. In einem hitzigen Spiel bewahrte man die Ruhe, wurde trotz eines Pausenrückstandes nicht nervös. Das war der Schlüssel. „Wir wissen aber schon, dass wir uns nochmal steigern müssen in den nächsten Wochen“, sagte Coach Lerch auch. Am unüblichen Samstag empfängt Kareth nun den FC Thalmassing (7., 14). Die Roosters haben Selbstvertrauen getankt durch die hart erkämpften Siege Töging und Bach. Beide Male wurde Moral bewiesen. Auf Kareth Höhen will sich die Mrozek-Formation nicht verstecken.





Die Erleichterung war greifbar im Lager des FC Pielenhofen-Adlersberg (12., 9): Nach drei Niederlagen am Stück glückte im Derby gegen Hainsacker ein satter 5:0-Sieg. Eine gute Reaktion auf die vorige Klatsche in Schwarzhofen! Mit frischem Selbstvertrauen tritt der FCP dem BSC Regensburg (15., 7) entgegen. Der Aufsteiger schaffte es bislang noch zu selten, über die vollen 90 Minuten konzentriert und präsent zu bleiben. Das haben viele Gegner dem BSC noch voraus. Daran arbeiten die Trainer Nino Klica und Rudi Verschl intensiv mit ihrer Mannschaft. Eins ist klar. Wichtige Punkte gegen den Abstieg stehen am Sonntag auf dem Spiel. Für beide Teams.





Die Serie hält: Unbeschadet, nach einer Energieleistung in der zweiten Halbzeit und mit dem vierten Sieg in Folge konnte der SV Schwarzhofen (6., 17) die Rückreise vom BSC Regensburg antreten. „Gerne würden wir die Serie fortführen und vor allem vor eigenem Publikum weiter positiv performen. In der Trainingswoche konnten wir sehr intensiv arbeiten und hoffen, dies am Sonntag entsprechend runter zu brechen“, so SVS-Coach Adi Götz vor der Partie gegen die SpVgg Ramspau (10., 10). Götz mahnt aber auch: „Natürlich sind wir vorm Gegner gewarnt, gingen doch dessen letzte Spiele allesamt sehr knapp aus.“ Generell ist der Gast schön langsam zum Punkten verdammt, um nicht in den Abstiegsstrudel gesogen zu werden. „Entsprechend wird Trainer David Romminger die Seinen motivieren, das ist uns natürlich bewusst.“







Ein bitteres Ende nahm für den TB/ASV Regenstauf (4., 20) das Gastspiel in Wenzenbach. Zwei Mal konnte man den Ball nicht entscheidend klären, so dass der Gegner in der 91. Minute noch zum Siegtreffer kam. Die zweite Saisonniederlage gilt es direkt wieder abzuhaken. Vor heimischem Publikum wollen die Blitzer in die Spur zurück. Mit dem SV Breitenbrunn (11., 10) wartet jedoch eine unbequeme Aufgabe. Schließlich brauchen die Reichold-Mannen Punkte, um nicht in die Abstiegszone zu rutschen. Und auch wenn in Regenstauf die Trauben hoch hängen: Der SVB möchte seinen Auswärts-Komplex – fünf Spiele, fünf Niederlage – unbedingt ablegen!





Zwei unterschiedliche Gesichter offenbarte die SpVgg Hainsacker (13., 9) in den letzten Spielen. Während es in der Fremde Debakel in Schwarzhofen und Pielenhofen setzte, sprangen daheim immerhin Unentschieden gegen Thalmassing und Viehhausen heraus. Um die Sieglos-Serie zu stoppen, müssen Miksch, Krause & Co. allen voran wieder mehr Durchschlagskraft an den Tag legen. Gelingt gegen den punktgleichen SV Töging (14., 9) der Turnaround? Es ist es sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel! Auch die Altmühltäler lechzen nach einem Sieg. Sechs Niederlagen in Folge stehen beim Aufsteiger bereits zu Buche. Wer behält in diesem Krisenduell kühlen Kopf?





Nach einem schwierigen Start scheint der TV Parsberg (5., 17) mehr und mehr in Fahrt zu kommen. Die Mechanismen unter Neu-Coach Stephan Buckow greifen immer besser. Seit sechs Spielen ist der Landesliga-Absteiger mittlerweile unbesiegt (4/2/0). Und die Serie soll natürlich so lange wie möglich fortbestehen. Auf der anderen Seite heißt das: Auf den FSV Prüfening (9., 11) wartet eine richtig komplizierte Auswärtsaufgabe. Neuen Mut haben die Regensburger durch den jüngsten, wichtigen 2:1-Heimerfolg gegen Schwarzenfeld geschöpft. Ein Rückstand konnte im zweiten Durchgang gedreht werden. „Kompliment an die Mannschaft, die trotz vieler Rückschläge weiter gemacht hat. Ich hoffe, dass wir auf dieser Leistung aufbauen“, gab FSV-Trainer Christoph Bächer zu Protokoll. Bächer wünscht sich einen couragierten Auftritt in Parsberg, welcher mit Zählbarem garniert werden soll.