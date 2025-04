Krisenduell in Bottrop, Essener-Derby zwischen Mintard und Schönebeck

Am Wochenende steht der 27. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2 auf dem Programm. Die Top-Teams SV Blau-Weiß Dingden und der DJK Alder Union Frintrop gehen als haushohe Favoriten in die Begegnungen mit Aufsteiger GSV Moers und Abstiegskandidat DJK Arminia Klosterhardt. Derweil gastiert Oberliga-Absteiger Sportfreunde Hamborn 07 bei Top-Aufsteiger VfB Bottrop, während es in Essen zum Derby zwischen DJK Blau-Weiß Mintard und der SG Essen-Schönebeck kommt.