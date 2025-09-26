Krisenduell in Bad Arolsen – bleibt Schwalmstadt im Rausch?

Flutlichtduell in Felsberg

Aufsteiger Brunslar geht selbstbewusst ins Duell mit Spitzenreiter Altenlotheim. Nach dem 4:0 in Homberg ruhen die Hoffnungen erneut auf Fabian Tippel und Maximilian Wagner, die die Offensive tragen. Doch die stabilste Defensive der Liga macht den Tabellenführer zum klaren Favoriten.

Mit jeweils 13 Punkten liegen Sand und Wolfhagen II im Mittelfeld dicht beieinander. Beide Teams gehen jedoch personell geschwächt in das Kreisderby, das in den vergangenen zwei Spielen vier Punkte für die Mannschaft aus Bad Emstal brachte. Die Gastgeber sind zu Hause ungeschlagen, die Gäste waren in den letzten drei Spielen punktlos in der Fremde.

Bleibt das Weinbergstadion makellos?

