Allgemeines
Krisenduell in Bad Arolsen – bleibt Schwalmstadt im Rausch?

9. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1

Der 9. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 verspricht packende Duelle mit Derbycharakter, klaren Favoritenrollen und kniffligen Prüfungen für die Topteams. Während Aufsteiger SG Brunslar/Wolfershausen Spitzenreiter TSV Altenlotheim herausfordert, will 1. FC Schwalmstadt seine Siegesserie fortsetzen. Im Tabellenkeller hoffen TuSpo Mengeringhausen und FC Homberg auf dringend benötigte Erfolgserlebnisse.

Flutlichtduell in Felsberg

Heute, 19:00 Uhr
SG Brunslar/Wolfershausen
SG Brunslar/WolfershausenSG Brunslar
TSV Altenlotheim
TSV AltenlotheimAltenlotheim
19:00

Aufsteiger Brunslar geht selbstbewusst ins Duell mit Spitzenreiter Altenlotheim. Nach dem 4:0 in Homberg ruhen die Hoffnungen erneut auf Fabian Tippel und Maximilian Wagner, die die Offensive tragen. Doch die stabilste Defensive der Liga macht den Tabellenführer zum klaren Favoriten.

Spannendes Derby erwartet

Morgen, 15:30 Uhr
SSV Sand 1910
SSV Sand 1910SSV Sand
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen II
15:30

Mit jeweils 13 Punkten liegen Sand und Wolfhagen II im Mittelfeld dicht beieinander. Beide Teams gehen jedoch personell geschwächt in das Kreisderby, das in den vergangenen zwei Spielen vier Punkte für die Mannschaft aus Bad Emstal brachte. Die Gastgeber sind zu Hause ungeschlagen, die Gäste waren in den letzten drei Spielen punktlos in der Fremde.

Bleibt das Weinbergstadion makellos?

Morgen, 16:00 Uhr
FSG Gudensberg
FSG GudensbergGudensberg
VfB 1921 Schrecksbach
VfB 1921 SchrecksbachSchrecksbach
16:00

Gudensberg will seine makellose Heimserie von fünf Siegen mit 22:3 Toren ausbauen. Der Gast aus Schrecksbach hat sich mit zuletzt zwei Erfolgen etwas Luft verschafft, bleibt aber Außenseiter. Die Elf von Trainer Peter Wefringhaus muss allerdings auf den rotgesperrten Finn Pfalzgraf verzichten.

Beide Teams unter Druck

Morgen, 17:00 Uhr
TuSpo Mengeringhausen
TuSpo MengeringhausenTuSpo Mengeringhausen
TSV 1926 Mengsberg
TSV 1926 MengsbergMengsberg
17:00

Schlusslicht Mengeringhausen wartet noch immer auf den ersten Saisonsieg. Der TSV Mengsberg steht unter Druck und will im Abstiegskampf Abstand gewinnen. Alles andere als ein Sieg für die Engelhainer wäre trotzdem eine Überraschung.

Anschluss nicht verlieren

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz
FV Felsberg/Lohre/NiedervorschützFV FeLoNi
SG Neukirchen / Röllshausen
SG Neukirchen / RöllshausenSG Neukirchen
15:00

Felsberg setzt trotz Niederlage in Gudensberg auf die Form und will gegen die Spielgemeinschaft wichtige Punkte sammeln. Die Gäste tun sich auswärts schwer, lediglich in Schreckbach gab es bisher einen Auswärtssieg. Für beide Mannschaften geht es darum, nicht den Anschluss ans das jeweils gesetzte Ziel zu verlieren.

Schwere Aufgabe für Schauenburg

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SG Schauenburg
SG SchauenburgSchauenburg
1. FC Schwalmstadt
1. FC SchwalmstadtSchwalmstadt
15:00

Die SG Schauenburg reist nach dem 4:3-Auswärtssieg in Mengsberg mit Selbstvertrauen an, trifft jedoch auf Schwalmstadt, die sechs Siege in Serie feierten. Der Vizemeister verfügt über die beste Offensive der Liga und will seine Titelambitionen untermauern. Für Schauenburg wäre ein Punktgewinn eine Überraschung.

Mittelfeldduell in Korbach

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Korbach
TSV KorbachTSV Korbach
Melsunger FV 08
Melsunger FV 08Melsunger FV
15:00

Im Duell des Mittelfelds empfängt Korbach den Melsunger FV. Beide Teams trennt lediglich zwei Zähler, die Gäste haben mit erst zwölf Treffern jedoch die zweitschlechteste Offensive der Liga. Es wird ein ein enges Spiel erwartet , in dem Kleinigkeiten entscheiden können.

Aufeinandertreffen der Gegensätze

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
SC Edermünde
SC EdermündeSC Edermünde
FC Homberg
FC HombergFC Homberg
15:15

Der Aufsteiger aus Edermünde zählt mit 19 Punkten zu den positiven Überraschungen der Saison. Gegner Homberg steht hingegen am Tabellenende und braucht dringend Zählbares, um den Anschluss nicht zu verlieren. Dennoch warnt Edermündes Jonathan Mertsch vor einem leichten Spiel: „Man muss jedes Spiel erst einmal gewinnen.“

