Krisenduell im Nordstadt-Stadion – Sandershausen unter Druck

Stabile Form

Die TSG Wilhelmshöhe hat zuletzt mit Siegen gegen Bosporus, Lohfelden und Holzhausen gezeigt, dass sie im Tabellenkeller noch lebt. Der SV Kaufungen 07 kommt seinerseits mit Rückenwind aus dem späten 1:0 gegen Sandershausen und steht mit 36 Punkten stabil im Mittelfeld. Gerade deshalb ist die Partie interessant: Wilhelmshöhe braucht beinahe jeden Punkt, Kaufungen kann mit einem weiteren Erfolg die gute Serie fortsetzen und den Abstand nach unten weiter vergrößern.

Holzhausen in Gefahr

Für die TSG Sandershausen ist die Lage klar: Nach dem späten Nackenschlag in Kaufungen muss zuhause gegen Wettesingen/Breuna/Oberlistingen eine Antwort folgen. Die Mannschaft von Andre Fröhlich hat das Hinspiel nur 1:1 gespielt und trifft nun auf einen Gegner, der zuletzt zwar mit dem 0:3 gegen Hombressen einen Dämpfer kassierte, davor aber in Rothwesten und bei Bosporus wichtige Siege eingefahren hatte. Sandershausen will auf den heimischen A-Platz an der Heiligenröder Straße zurück und dort „in die Erfolgsspur“ finden – alles andere als ein Heimsieg wäre im Titelrennen ein Rückschlag.

Der TSV Holzhausen/Reinhardswald hat nach dem 1:7 in Sandershausen und dem 0:2 gegen Wilhelmshöhe zwei bittere Rückschläge hinnehmen müssen und steckt mit 20 Punkten weiter tief im Tabellenkeller. Lohfelden reist nach dem 4:2 gegen Reinhardshagen zwar mit einem Erfolgserlebnis an, weiß aber auch, dass es im Kampf um Rang vier keine Ruhe gibt. Die Gastgeber werben für ein intensives Heimspiel, Lohfelden wird dagegen darauf aus sein, in der oberen Tabellenhälfte keinen Boden einzubüßen.

TuSpo Rengershausen hat sich die Tabellenführung mit dem 4:0 in Espenau zurückgeholt und geht nun mit viel Offensivkraft ins Heimspiel gegen Eintracht Baunatal. Die Großenritter stehen zwar „nur“ bei 34 Punkten, haben aber in dieser Saison mehrfach gezeigt, dass sie Spiele gegen stärkere Gegner offenhalten können – auch wenn das jüngste 2:4 gegen Grebenstein nach 2:0-Führung ein herber Dämpfer war. Für Rengershausen ist es ein Spiel, das gewonnen werden muss, wenn der knappe Vorsprung auf Sandershausen Bestand haben soll.

Was steckt noch drin?

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr TSV Wolfsanger TSV Wolfsang TSV Hertingshausen Hertingshaus 15:30 PUSH

Der TSV Wolfsanger ist mit 38 Punkten Fünfter und hat nach dem 1:0 in Wanfried den nächsten Schritt in Richtung obere Tabellenhälfte gemacht. Hertingshausen kommt mit dem Derby-Sieg gegen Rothwesten und dem 2:0 im Nachholspiel gegen Baunatal ebenfalls stabilisiert nach Wolfsanger. Das macht diese Partie zu einem Duell zweier Mannschaften, die nicht mehr akut nach unten schauen müssen, aber durchaus noch Ambitionen auf eine bessere Endplatzierung haben.

Formtief auf beiden Seiten

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr FC Bosporus Kassel Bosporus KS VfL Wanfried VfL Wanfried 15:30 PUSH