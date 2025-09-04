Krisenduell bei Kissenbrück, Wolfenbüttel II reist zum Spitzenreiter

Am 5. Spieltag stehen die Topteams der Liga erneut im Fokus. Während Tabellenführer SC Gitter seine weiße Weste verteidigen möchte, wollen die Verfolger Union Salzgitter, Salder und Thiede den Druck aufrechterhalten. Das Kellerduell zwischen Kissenbrück und Ilsetal verspricht zudem frühe Weichenstellungen im Abstiegskampf.

Wendessen verlor klar mit 0:4 bei Union und sucht nach Stabilität. Salder überzeugte dagegen beim 2:0 über Salzdahlum und bleibt in Schlagdistanz zur Spitze. Salder könnte mit einem weiteren Erfolg seine Ambitionen im Aufstiegsrennen untermauern.

Vahdet unterlag am vergangenen Wochenende 1:3 bei MTV Wolfenbüttel II und sucht noch nach Konstanz. Union überzeugte dagegen mit einem klaren 4:0-Heimerfolg über Wendessen und bleibt ungeschlagen. Für die Hausherren ist es eine Standortbestimmung gegen einen der Topfavoriten. Union könnte mit einem weiteren Sieg oben Druck aufbauen.

Vienenburg verlor zuletzt knapp mit 1:2 in Üfingen, zeigte aber erneut, dass der Aufsteiger mithalten kann. Fortuna unterlag Spitzenreiter Gitter mit 0:4 und wartet weiter auf den ersten Sieg. Die Gastgeber wollen den Kontakt zur Spitzengruppe halten. Für Lebenstedt geht es darum, endlich Zählbares mitzunehmen.

Der Spitzenreiter setzte sich in Lebenstedt souverän mit 4:0 durch und bleibt verlustpunktfrei. MTV Wolfenbüttel II gewann seinerseits 3:1 gegen Vahdet und befindet sich im Mittelfeld. Auf dem Papier ist Gitter klarer Favorit, zumal die Offensive mit 19 Toren bereits Maßstäbe gesetzt hat. Dennoch hofft die Wolfenbütteler Reserve auf eine Überraschung.

FC Viktoria Thiede (2.) – TSV Üfingen (6.) Der Aufsteiger aus Thiede gewann zuletzt 2:1 in Oker und ist mit zehn Punkten noch ungeschlagen. Üfingen besiegte Vienenburg mit 2:1 und kletterte ins obere Mittelfeld. Beide Teams zeigen bisher stabile Defensivreihen, sodass ein enges Duell erwartet wird. Thiede könnte mit einem Sieg den Druck auf Tabellenführer Gitter erhöhen.

Goslarer SC 08 (11.) – VfL/TSKV Oker (14.) Goslar feierte mit dem 1:0 in Ilsetal den ersten Saisonsieg und verbesserte die Ausgangslage. Oker hingegen musste sich Thiede mit 1:2 geschlagen geben und bleibt im Tabellenkeller. Für die Hausherren bietet sich die Chance, sich ins Mittelfeld zu schieben. Oker braucht dringend Punkte, um nicht den Anschluss zu verlieren.

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr SV Kissenbrück Kissenbrück FC Ilsetal FC Ilsetal 14:00 PUSH

SV Kissenbrück (16.) – FC Ilsetal (15.) Beide Teams sind noch ohne Punkt und haben jeweils bereits 15 oder mehr Gegentore kassiert. Kissenbrück kam zuletzt in Harzburg mit 0:7 unter die Räder, Ilsetal verlor knapp mit 0:1 gegen Goslar. Das direkte Duell ist für beide eine Chance der Niederlagenserie zu entkommen. Der Sieger könnte den Anschluss ans rettende Ufer wahren, der Verlierer gerät noch tiefer in die Krise.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr MTV Salzdahlum Salzdahlum TSG Bad Harzburg Bad Harzburg 15:00 PUSH