Krisenderby beim TV Hetzbach

Hetzbach. Am Donnerstagabend (19.30 Uhr) erwartet im brisanten Oberzentderby in der A-Liga der TV Hetzbach die SG Rothenberg. Die Hetzbacher stehen derzeit auf dem Abstiegsrelegationsplatz, während die SG Rothenberg zu den Spitzenteams gehört.

Findet aber die SG Rothenberg nach dem klaren 0:6 gegen den VfL Michelstadt sofort wieder in die Erfolgsspur? Auch der TV Hetzbach dürfte am 0:4 vor Ostern beim TSV Sensbachtal zu knabbern haben. Und das alles mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Auf der Zielgeraden dieser Spielzeit wird Hetzbach noch einmal alles an Motivation, Kraft und Konzentration aufbieten müssen, um diese drei wichtigen Punkte einzufahren.