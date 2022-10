Kriselnde Millinger hoffen gegen Borussia Veen auf die Wende Kreisliga A: Der SVM wartet seit neun Pflichtpartien auf ein Erfolgserlebnis. Zudem steigt heute das Spitzenspiel OSC Rheinhausen gegen Concordia Rheinberg.rnrn

Die Formkurve des SV Millingen zeigt seit Wochen steil nach unten. Am 6. September beim 5:0 im Kreispokal über die DJK Wardt durfte das Team von Ulf Deutz letztmals jubeln. Dann begann die sportliche Krise. Seit nunmehr neun Pflichtspielen wartet der SVM auf ein Erfolgserlebnis. In der A-Liga-Tabelle ging’s nach einem starken Saisonstart mit fünf Siegen aus sechs Partien runter bis auf Platz 13.

„Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass meine Mannschaft stark genug ist, um die Saison in der oberen Tabellenhälfte abzuschließen“, sagt der 54-Jährige, der zwei Hauptgründe für den Absturz ausgemacht hat. „Wir lassen zu viele Chancen liegen, und die Abwehr steht seit längerem nicht mehr stabil.“ In der Defensive konnten Max Pullich, Robin Michels und Vize-Kapitän Yannik Manko, die teilweise länger ausfielen, nicht adäquat ersetzt werden. Auch Spielführer Tom Venhoff, der erst fünf Einsätze vorweist, wurde vermisst.

Und heute, 19.30 Uhr, erwartet Millingen am 15. Spieltag den Dritten Borussia Veen auf dem Platz an der Jahnstraße. Die „Krähen“ glänzten zuletzt mit einem 7:1 über Lüttingen. Doch warum kam’s beim SVM zum Bruch? Derweil lässt sich Deutz nicht aus der Ruhe bringen.

„In den letzten Spielen wurde deutlich, dass die Jungs gerade bei Rückständen schnell hektisch werden“, meint Deutz, der hofft, dass gegen Veen „das Spielglück zurückkehrt“ und sein Team „mal wieder in Führung geht“. Am Sonntag bei der peinlichen 2:6-Pleite zu Hause gegen Aufsteiger Neukirchen-Vluyn II lag der SVM bereits nach einer Viertelstunde mit 2:6 hinten. Für die nächste Heimaufgabe ist sicherlich von Vorteil, dass Ulf Deutz zwischen 2013 und 2017 im Krähendorf an der Seitenlinie stand: „Ich kenne die Veener gut. Ich hoffe auf ein glückliches Händchen bei der Aufstellung und taktischen Ausrichtung.“ Manko und Venhoff stoßen zum Kader dazu.

Zudem finden heute weitere neun Partien statt. In der Tabelle hatte sich ein Duo etwas von der Konkurrenz abgesetzt. Spitzenreiter TuS Asterlagen spielt um 19.30 Uhr beim Vorletzten SpVgg Rheurdt-Schaphuysen, während der Zweite OSC Rheinhausen zeitgleich den Vierten Concordia Rheinberg empfängt. Das Team von Manfred Wranik führte lange die Tabelle an, schwächelte aber in den vergangenen Wochen. Von den sechs Spielen zuletzt gewann die Concordia nur zwei.

Einer der Gründe sind immer wieder Ausfälle von Leistungsträgern. Heute werden wohl Jonas van den Brock, Patrick Preuß (beide Urlaub), Daniel Stolzke, Silas Baumbach und Mathias Morawin (alle verletzt) fehlen. „Das sind Ausfälle, die uns wehtun“, so Wranik. Die schwere Aufgabe in Rheinhausen sei undankbar. Wranik: „Wir treffen auf die im Moment stärkste Mannschaft der Liga.“