Krise? Weiden mit Pauken, Trompeten und einem 6:0

Weiden feiert höchsten Bayernliga-Sieg seit dem 18. April.2015 (7:0 gegen Frohnlach). – Foto: Verena Wilden

Auch wenn das Wort "historisch" wohl etwas zu hoch gegriffen ist, gibt es keinen besseren Zeitpunkt für ein dickes, dickes Ausrufezeichen: Die SpVgg SV Weiden durchlebt in der Bayernliga Nord derzeit alles andere als eine einfache Zeit. Ein 6:0 (gegen Stadeln am Freitagabend) tut da natürlich besonders gut. Ähnliches kann der SC Eltersdorf berichten, der nach dem 1:0-Sieg gegen den Würzburger FV seine Tabellenführung untermauert.

Obwohl das Spiel "anfangs sehr taktisch gesprägt" war, wie Weiden-Trainer Michael Riester informiert, hatten "wir drei 100-prozentige Chancen". Und dieser Eindruck setzte sich fort, sodass am Ende ein deutliches 6:0 in der Statistik steht. "Nicht nur der Sieg, sondern auch die Höhe des Ergebnisses ist heute ein gewisser Brustöffner für unsere Jungs", ist der oberpfälzische Coach nach - winterpause-übergreifend - schweren Wochen hörbar erleichert.

Einmal mehr findet TSV-Vertreter Daniel Stöcker ziemlich eindeutige Worte. "Zwei Konter, zwei Torschüsse aus 16 Metern, das zweite Tor ein Traumtor, aber jeweils viel zu passiv von uns verteidigt. Fast hätte sich diese Qualität durchgesetzt. Damit ist das Bamberger Spiel erzählt." Seiner Ansicht nach hätte sein Team deutlich mehr investiert, aber wieder haperte es an Effizienz. "So steht ein Ende ein gerechtes Unentschieden. Nach einem 0:2-Rückstand sehr gut für unsere Moral, aber wir müssen uns weiter steigern."

Die Quecken mit dem nächsten Schritt Richtung Regionalliga. – Foto: Wolfgang Zink

Es war ein Duell Spitzenteam vs. Kellerkind, aber es war keine eindeutige Angelegenheit. "In der ersten Halbzeit war ein Unterschied klar zu erkennen. Aber dann fehlt uns das Quentchen Glück. Vor allem Adrian Istrefi hat ein überragendes Spiel gemacht", resümiert WFV-Trainer Christian Breunig. Sein Gegenüber, Bernd Eigner zur Partie: "Würzburg darf man nicht anhand der Tabellensituation bewehrten. Wir wussten, dass es eine schwere Nuss wird. Und wir haben aus unseren Gelegenheiten zu wenig gemacht."