Krise in Lothringen: Metz feuert Trainer Le Mignan

Auslöser der Trennung war die Derby-Niederlage beim RC Straßburg, die als „Niederlage zu viel“ bewertet wurde. Metz ist nach 18 Spieltagen Schlusslicht der Ligue 1, mit nur 12 Punkten und bereits zwölf Saisonniederlagen. Präsident Bernard Serin hatte bereits im Vorfeld öffentlich gewarnt, dass sich blutleere Auftritte nicht endlos wiederholen dürften, ohne Konsequenzen nach sich zu ziehen.

Sportlich fällt das Urteil über die bisherige Saison deutlich aus: Metz hat in 18 Ligaspielen lediglich 12 Punkte eingefahren, erzielte 19 Tore und kassierte 40 Gegentreffer – im Schnitt mehr als zwei Profipartien. Dazu kam eine deutliche 0:4-Pleite im Coupe de France gegen Montpellier, die die Lage zusätzlich verschärfte. In der Tabelle liegen die Lothringer sechs Punkte hinter dem ersten Nicht-Abstiegsplatz zurück und kämpfen akut gegen den Abstieg.

Le Mignan war im Sommer 2024 als Nachfolger von László Bölöni nach Metz gekommen und hatte den Klub über die Barrage in die Ligue 1 geführt. Der frühere Coach des US Concarneau stand für eine ballbesitzorientierte Spielidee, mit ruhigem Aufbau und mutigem Positionsspiel. In seiner ersten Saison unter den französischen Eliteklubs blieb der Ertrag jedoch größer, die aktuelle Punkteausbeute ist die schwächste seit der Metz-Saison 2017/18 in der Ligue 1.