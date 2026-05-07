Krise hält an: Uffing verliert gegen Tabellenletzten

Sorgte für den Ehrentreffer: Kilian Wiehle. – Foto: Manuel WEITER

Dieses Spiel wirft gleich mehrere Fragen auf. Nach der blamablen 1:3-Niederlage beim Letzten in Bichl können selbst die Uffinger Fußballer ihre Krise nicht mehr wegdiskutieren. Auch Trainer Sebastian Graf hat derlei Gedanken, sagt: „Man muss sich die Frage stellen: Woran liegt es, dass wir gar nicht mehr auf einen grünen Zweig kommen?“ Vor allem müssen sich die Uffinger mit der Thematik in Bezug auf die nächste Saison beschäftigen. Eigentlich sind sie für Kontinuität auf der Trainerposition bekannt. Aber was, wenn Graf von sich aus abgibt?

So weit sind weder er noch seine Fußballer. Zunächst müssen sie irgendwie das Jahr zu Ende bringen. Nach famoser Hinrunde entwickelte sich das Fußballfrühjahr zum Albtraum. Nur zwei Partien haben sie bisher in der Kreisklasse gewonnen. Vorläufiger Tiefpunkt war der Auftritt am Dienstagabend in Bichl. „Wenn du so gegen den Letzten spielst, musst du dir Gedanken über dein eigenes Spiel machen“, sagt Graf. Ihm geht’s nicht darum, seine Spieler in Achtung zu stellen, ihm gehen bloß langsam die Erklärungen aus. Für das Dargebotene fanden sie jedenfalls klare Worte: unsauber und schluderig. Praktisch alle drei Gegentore entsprangen an irgendeiner Stelle den eigenen Untaten.