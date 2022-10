Krise der DJK Labbeck-Uedemerbruch spitzt sich zu Das Schlusslicht der Gruppe 2 trat beim 0:9 gegen den SV Sevelen II nur mit zehn Spielern an. Pokalpartie abgesagt.

Vtic wollte einige Spieler mitbringen, die den Kader verstärken sollten. Doch auf den personellen Umbruch folgte der sportliche Einbruch.

Nach acht Partien wartet die DJK Labbeck/Uedemerbruch als einziges Team in der Gruppe zwei immer noch auf den ersten Sieg in dieser Saison. Das Schlusslicht hat nach acht Partien gerade einmal einen Punkt auf dem Konto. Das Heimspiel am Sonntag gegen den SV Sevelen II ging mit 0:9 (0:4) verloren. Die Personalnot war erneut enorm groß. Lediglich zehn Mann standen im Trikot der DJK Labbeck/Uedemerbruch auf dem Rasen. Sogar der 59-jährige Torwart-Trainer Uwe Dignaß spielte mit, was Bände über die personelle Situation beim B-Ligisten spricht. Die für den morgigen Mittwoch angesetzte Partie in der zweiten Runde des Kreispokals hat die DJK abgeschenkt. Der Bezirksligist Kevelaerer SV kommt damit kampflos weiter und hat als erste Mannschaft den Sprung in die dritte Runde geschafft.