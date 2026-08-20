Krise beim SC Waldgirmes? Das sagen die Verantwortlichen Teaser VL MITTE: +++ Es ist bislang noch nicht die Saison des Fußball-Verbandsligisten SC Waldgirmes. Aber zuletzt schaffte der Hessenliga-Absteiger den ersten Sieg. Wird es nun besser? Eine Analyse +++ von Redaktion · Heute, 11:19 Uhr · 0 Leser

Aktuell läuft es – trotz des ersten Saisonerfolgs – noch nicht rund bei den Fußballern des SC Waldgirmes in der Verbandsliga. Das weiß auch Trainer Mario Schappert (graues T-Shirt). © PeB

Lahnau-Waldgirmes . In der Fußball-Verbandsliga Mitte ist der SC Waldgirmes denkbar schlecht aus den Startlöchern gekommen. Nach drei Spieltagen hatten die Lahnauer erst einen Punkt geholt, dafür aber bereits zehn Gegentore kassiert. Beim Aufsteiger TSG Wieseck gab es am Sonntag nun den ersten Saisonsieg. War das die Wende? Ein Blick auf die aktuelle Situation beim Hessenliga-Absteiger.