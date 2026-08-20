Krise beim SC Waldgirmes? Das sagen die Verantwortlichen

Lahnau-Waldgirmes . In der Fußball-Verbandsliga Mitte ist der SC Waldgirmes denkbar schlecht aus den Startlöchern gekommen. Nach drei Spieltagen hatten die Lahnauer erst einen Punkt geholt, dafür aber bereits zehn Gegentore kassiert. Beim Aufsteiger TSG Wieseck gab es am Sonntag nun den ersten Saisonsieg. War das die Wende? Ein Blick auf die aktuelle Situation beim Hessenliga-Absteiger.
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