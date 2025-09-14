 2025-09-10T07:23:22.987Z

Spielbericht
Lennart Laader sah in der 55. Minute die gelb-rote Karte.
Lennart Laader sah in der 55. Minute die gelb-rote Karte. – Foto: FuPa

Krise beim PSV Wesel Lackhausen spitzt sich zu

Der PSV Wesel muss sich in der Landesliga, Gruppe 2, dem ESC Rellinghausen geschlagen geben.

Die Negativserie des PSV Wesel-Lackhausen unter der Leitung von Björn Assfelder nimmt weiter kein Ende. Am 5. Spieltag der Landesliga, Gruppe 2, kassierte das Team aus dem Kreis Rees-Bocholt die nächste Niederlage. Vor heimischem Publikum am Molkereiweg verlor der PSV knapp mit 0:1 gegen den ESC Rellinghausen.

Ein Tor entscheidet die Begegnung

Das Tor des Tages erzielte Offensivakteur Jérôme Martial Sabrowski bereits in der 15. Spielminute. Trotz Bemühungen gelang es dem PSV nicht, den Rückstand zu egalisieren. Zu allem Überfluss schwächten sich die Gastgeber selbst: In der Mitte der zweiten Halbzeit sah Lennart Laader die Gelb-Rote Karte, sodass die Hausherren die letzte halbe Stunde in Unterzahl agieren musste.

Mit nun null Punkten und einem Torverhältnis von minus zwölf ziert der PSV weiterhin das Tabellenende und steckt tief in der Krise. Die Gäste aus Essen hingegen klettern durch den Auswärtssieg in die obere Tabellenregion.

