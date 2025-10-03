Krise beim BSC Sendling überwunden?

München, 28.09.2025 – Erst grauer Himmel, dann Sonnenschein – der Sonntag passte perfekt zur Gefühlslage des BSC Sendling. Noch eine Woche zuvor hatte die erste Mannschaft mit 0:4 klar verloren, während die zweite Herrenmannschaft sich nur ein 4:4 erkämpfen konnte. Umso beeindruckender meldeten sich beide Teams nun eindrucksvoll zurück.

Im Anschluss stand die erste Mannschaft im Fokus. Nach zwei deutlichen und verdienten Niederlagen in Serie galt es, ein Ausrufezeichen zu setzen. Gegen den TSV München-Ost gelang dies eindrucksvoll. Von Beginn an machte der BSC Sendling I Druck, suchte den Weg nach vorne und zeigte jenen unbedingten Siegeswillen, der zuletzt gefehlt hatte.

Den Auftakt machte die zweite Mannschaft im Derby gegen München West IV – und wie! Mit einem furiosen 11:2 setzte sich der BSC Sendling II durch und ließ dem Rivalen nicht den Hauch einer Chance. Spielfreude, Tempo und Torhunger prägten das Spiel, sodass die Partie fast einem Schaulaufen glich.

Die frühe Führung fiel nach einer sehenswerten Kombination: Nach einem Foul an der Nummer 8, Erkan Ismaili, brachte Torwart Luca Hoffmann den Freistoß schnell ins Spiel. Über die linke Seite kam der Ball zu Jacob Avadara (Nr. 4), dessen Schuss zunächst noch pariert wurde. Doch Habudulai Nimaga Conteh (Nr. 28) reagierte am schnellsten, legte quer auf Papisse Dabo Gnako (Nr. 7), der eiskalt ins rechte untere Eck vollendete – 1:0 (23.).

Bis zur Pause hielt der TSV München-Ost dem Druck stand. Auch nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine intensive Partie: der BSC drängte, der TSV verteidigte leidenschaftlich. Alles deutete auf einen knappen 1:0-Erfolg hin – doch in der Nachspielzeit explodierte die Partie. Zunächst erhöhte erneut Papisse Dabo Gnako (90.+1), ehe Semir Ljumani (Nr. 29) in der 90.+5 Minute den 3:0-Endstand markierte.

Fazit: Ob man nach diesem Spiel schon von einer überwundenen Krise sprechen kann, bleibt abzuwarten. Doch der BSC Sendling hat eindrucksvoll bewiesen, dass er noch immer über Qualität und Willenskraft verfügt. Besonders erfreulich: Beide Herrenmannschaften sorgten für einen perfekten Fußballsonntag.

Ausblick: Am kommenden Sonntag wartet der FC Bosna auf beide Teams. Gespielt wird auf dem Rasenplatz der Bezirkssportanlage Thalkirchner Straße. Die Zweite startet um 12:45 Uhr, die Erste um 15:00 Uhr. Fans dürfen sich auf einen spannenden Fußballnachmittag freuen – und hoffentlich auf die nächste Siegesserie des BSC.