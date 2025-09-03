Zunehmend ratlos: Der Wolfratshauser Co-Trainer René Stoiber und Coach Florian Ächter. – Foto: Oliver Rabuser

Krise beim BFC Wolfratshausen: „Die Zügel werden ab sofort angezogen" Bezirksliga Süd

Der BCF Wolfratshausen hofft nach dem schwachen Saisonstart auf schnelle Kehrtwende. Doch die Vorzeichen stehen schlecht.

Wolfratshausen – Nach nur sieben Spieltagen ist der BCF Wolfratshausen auf der Schnellstraße zur Lachnummer der Bezirksliga Süd. 30 Gegentore sind ein Wert, den andere Mannschaften bis zur Winterpause nicht erreichen, manche kassieren in der kompletten Spielzeit weniger Gegentreffer. Den Verantwortlichen war schon vor Saisonbeginn bewusst, dass die Aufgabe schwierig wird, aber nun sind sie zunehmend fassungslos. Zunächst versuchten sie, der Demoralisierung entgegenzuwirken. Als nächsten Schritt wählen die Trainer einen anderen Kurs. „Die Zügel werden ab sofort angezogen“, stellt Co-Trainer René Stoiber klar. Es erscheint fraglich, ob dies die Qualität der Mannschaft hebt, man erhofft sich eher ein entschlosseneres, konzentrierteres und konsequenteres Miteinander. Denn aktuell steht kein Team auf dem Platz, das als solches erkennbar ist.

Fehlt es dem Kader an Qualität? Ein Großteil der Wolfratshauser Mannschaft wusste zum Zeitpunkt der Zusage, worauf er sich einlässt. Die Lage ist verzwickt. Nicht alle Akteure sind zu kritisieren. Die einen – so ehrlich muss man inzwischen sein – können es nicht besser. Da wird auch zukünftig nicht viel daran zu ändern sein. Andere sind wegen der vertrackten Situation so mit sich selbst und ihrer Leistung beschäftigt, dass sie den weniger erfahrenen Nebenleuten keine Hilfestellung geben können. Überdies gibt es die Kategorie Pechvögel. Wie beispielsweise Albin Veliqi. Der Schlussmann bestritt zwei Partien für die Wolfratshauser, zu 95 Prozent fehlerfrei. Dennoch kassierte Veliqi 13 Gegentreffer.