Krise beim BFC Wolfratshausen: „Die Zügel werden ab sofort angezogen“

Der BCF Wolfratshausen hofft nach dem schwachen Saisonstart auf schnelle Kehrtwende. Doch die Vorzeichen stehen schlecht.
Wolfratshausen – Nach nur sieben Spieltagen ist der BCF Wolfratshausen auf der Schnellstraße zur Lachnummer der Bezirksliga Süd. 30 Gegentore sind ein Wert, den andere Mannschaften bis zur Winterpause nicht erreichen, manche kassieren in der kompletten Spielzeit weniger Gegentreffer. Den Verantwortlichen war schon vor Saisonbeginn bewusst, dass die Aufgabe schwierig wird, aber nun sind sie zunehmend fassungslos.
Zunächst versuchten sie, der Demoralisierung entgegenzuwirken. Als nächsten Schritt wählen die Trainer einen anderen Kurs. „Die Zügel werden ab sofort angezogen“, stellt Co-Trainer René Stoiber klar. Es erscheint fraglich, ob dies die Qualität der Mannschaft hebt, man erhofft sich eher ein entschlosseneres, konzentrierteres und konsequenteres Miteinander. Denn aktuell steht kein Team auf dem Platz, das als solches erkennbar ist.
Ein Großteil der Wolfratshauser Mannschaft wusste zum Zeitpunkt der Zusage, worauf er sich einlässt. Die Lage ist verzwickt. Nicht alle Akteure sind zu kritisieren. Die einen – so ehrlich muss man inzwischen sein – können es nicht besser. Da wird auch zukünftig nicht viel daran zu ändern sein. Andere sind wegen der vertrackten Situation so mit sich selbst und ihrer Leistung beschäftigt, dass sie den weniger erfahrenen Nebenleuten keine Hilfestellung geben können. Überdies gibt es die Kategorie Pechvögel. Wie beispielsweise Albin Veliqi. Der Schlussmann bestritt zwei Partien für die Wolfratshauser, zu 95 Prozent fehlerfrei. Dennoch kassierte Veliqi 13 Gegentreffer.
Und dann ist da noch jene Gruppierung, die die Mannschaft verstärken sollte. „Die haben wir aber nicht bekommen“, bedauert der Coach. Was soll er also tun, als die Zügel anzuziehen? Stoiber mahnt die gern zitierten „Basics“ an, ein Rückbesinnen auf simple Ballannnahme und Ballmitnahme, kombiniert mit Positionsspiel. Einigen täte es gut, sich selbst zu hinterfragen. „Die Tendenz auf andere zu zeigen, wird klarer“, hat Stoiber beobachtet. Der 60-Jährige betont, dass das Trainerteam „weiterhin hinter der Mannschaft steht“. Er gibt aber auch ohne Umschweife zu, dass ohne eine schnelle Kehrtwende der letzte Silberstreif am Horizont verblasst. „Wenn der Knoten nicht irgendwann platzt, wird es eine grausame Geschichte.“ Gemeint ist eine endlos lange Saison ohne den Hauch von Zuversicht und Perspektive. „Dann kannst du die Abwärtsspirale nicht mehr aufhalten.“
Cheftrainer Ächter bekennt, dass er „ein Stück weit ratlos“ ist. Frustrierend sei vor allem die Tatsache, dass es seine Mannschaft nicht gebacken bekommt, den im Vorfeld ausgearbeiteten Plan umzusetzen. „Oft machen wir genau das Gegenteil von dem, was besprochen ist.“
Letzter Rettungsanker sind die kommenden Partien. Zuletzt musste man fünf Teams aus den Top-Sechs der Tabelle bespielen. „Da haben wir kläglich agiert.“ Ächter versichert, er sei nicht der Typ, der aufgibt. Doch auch er nimmt die Mannschaft stärker in die Pflicht. Die nächsten Gegner kommen aus Pullach, Gilching, Geiselbullach und Polling. „Jetzt müssen wir anders auftreten.“