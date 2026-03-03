Krise bei Zürcher Erstliga-Gegner

USV Eschen/Mauren: Polverino ist nur noch Trainer auf Zeit. Beim liechtensteinischen Erstligisten USV Eschen/Mauren, in der Meisterschaft Gegner von zahleichen Klubs aus dem Raum Zürich, ist es laut "vaterland.li" zu erheblichen Spannungen zwischen Cheftrainer Michele Polverino und Präsident Mathias Speiser gekommen. Polverino hatte Ende Januar seinen Rücktritt eingereicht, kehrte jedoch kurz darauf zurück, um den Spielbetrieb der 1. Mannschaft sicherzustellen. In einer schriftlichen Stellungnahme sprach er von fehlender Rückendeckung, mangelnder Einbindung bei sportlichen Entscheidungen – insbesondere bei Transfers – sowie einer zugesicherten, aber nie unterzeichneten Vertragsverlängerung. Zudem kritisiert er Einzelgespräche des Präsidenten mit Spielern ohne seine Beteiligung. Eine Woche vor dem Start zur Rückrunde sei ihm per E-Mail mitgeteilt worden, dass entweder sein Rücktritt formell wirksam werde oder die Zusammenarbeit im Sommer ende. Polverino akzeptierte Letzteres, um im Abstiegskampf keine zusätzliche Unruhe ins Team zu bringen. Trotz der Differenzen bleibt er bis Saisonende im Amt. Sportlich ist die Meisterschaft inzwischen wieder angelaufen: Aus den ersten beiden Partien resultierten ein Sieg und eine Niederlage. Als nächster Gegner wartet am Samstag die U21 des FC Winterthur. Damit liegt Eschen/Mauren in der Erstliga-Gruppe 3, aktuell auf Rang 11 – vier Punkte vor den Abstiegsplätzen.

Trainerwechsel beim FC Embrach. Die aktuellen Trainer der 1. Mannschaft des FC Embrach, Rico Hölzel und Markus Gross, haben entschieden, ihre auslaufenden Verträge nicht zu verlängern und ihre Tätigkeit per Ende der laufenden Saison zu beenden. Ausschlaggebend für diesen Entscheid sind familiäre Gründe, die eine weiterhin intensive Trainertätigkeit nicht zulassen. Hölzel und Gross übernahmen das Team vor zwei Jahren nach dem Wiederaufstieg in die 2. Liga und prägten seither die sportliche Entwicklung der 1. Mannschaft. Aktuell liegt der FCE zur Meisterschaftshalbzeit in der Gruppe 2 auf dem 8. Tabellenrang. Der Vorsprung auf den Abstiegsstrich beträgt fünf Punkte. Der FC Embrach bedauert den Entscheid sehr, zeigt jedoch grosses Verständnis für die persönliche Situation der beiden Trainer. Umso erfreulicher ist es, dass Hölzel und Gross dem Vereinsleben weiterhin verbunden bleiben.