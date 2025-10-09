Krise bei der SpVgg Bayreuth: Es wird ungemütlich

Es kriselt bei der SpVgg Bayreuth. Die "Oldschdod" wartet in der Regionalliga Bayern seit sein nunmehr sechs Partien auf ein Erfolgserlebnis, sprich einen Sieg. Was den Fans noch mehr Sorgen macht: Die Mannschaft weiß offenbar nicht mehr, wo das Tor steht. Ein einziger Treffer gelang den Schwarzgelben in den letzten fünf Spielen - die Bilanz eines Absteigers.

Aufgrund der weiterhin angespannten finanziellen Lage rund um die Jakobshöhe war klar, dass es keine einfache Saison werden würde. Die Bayreuther waren daher eine Art Wundertüte. Viele trauten aber den Oberfranken dennoch eine starke Rolle zu. Die Realität nach einem Drittel der Saison heißt: Platz 13 und gerade mal drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.



Die Leistung im vergangenen Heimspiel gegen Wacker Burghausen gab den Verantwortlichen zu denken und ließ die Alarmglocken schrillen. "Das 0:2 war absolut verdient. Das war blutleer von meiner Mannschaft. Burghausen war uns in allen Belangen mindestens drei Klassen überlegen. Da kann ich meine Truppe nicht in Schutz nehmen und ich bin richtig gefrustet", stellte Cheftrainer Lukas Kling komplett bedient seine Mannschaft in den Senkel. Auch Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba war nach der trostlosen Darbietung mächtig angefressen: "Wir müssen schleunigst auch was an der Einstellung verändern."



Zuletzt in Vilzing konnte man der Mannschaft in Sachen Engagement zwar wenig vorwerfen, am Ende standen die Bayreuther aber wieder mit leeren Händen da. "Wir haben es einfach nicht geschafft, den Ball über die Torlinie zu bringen. Es ist sehr enttäuschend, mit null Punkten nach Hause fahren zu müssen", analysierte Kling sichtlich geknickt. Der Wind bläst dem 35-jährigen Übungsleiter nun spürbar rauer ins Gesicht. Noch lassen sie bei der SpVgg aber keine Trainerdiskussion aufkommen. Demonstrativ Rückendeckung erhält Kling weiterhin von seiner Chefin Dr. Nicole Kalemba. Ruhe bewahren, ist das Gebot der Stunde. Freilich wissen aber auch die beiden, dass mit jeder weiteren Niederlage die Luft dünner und die Argumente weniger werden.

Der Blick aufs kommende Programm nährt allerdings auch nicht unbedingt die Hoffnung auf den großen Befreiungsschlag. Am Samstag kommen die Würzburger Kickers ins Hans-Walter-Wild-Stadion. Die Rothosen haben sich in den vergangenen Wochen stabilisiert und dürfen auf Tabellenplatz drei nach oben blicken. Eine Woche später tritt dann die "Oldschdod" die Reise zum Spitzenreiter nach Unterhaching an. Es gibt einfachere Aufgaben, um einen Weg aus der Krise zu finden...