Krise beendet: Unterhaching siegt klar in Aschaffenburg Regionalliga Bayern von Robert M. Frank · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Unterhaching beendete in Aschaffenburg die Krise von zwei Niederlagen in Folge. – Foto: Johannes Traub

Nach zwei Niederlagen gewinnt die SpVgg deutlich beim Schlusslicht. Doch der Rückstand auf Würzburg bleibt bestehen.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie hat die SpVgg Unterhaching am Ostermontag die Ergebniskrise mit einem 3:0 (1:0)-Auswärtssieg beim SV Viktoria Aschaffenburg beendet. Die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender betrieben bei der Partie beim Ligaschlusslicht der Regionalliga Bayern im Vergleich zu den beiden vorausgegangenen Pleiten diesmal keinen Chancenwucher und belohnten sich für eine dominante Vorstellung. In der ersten Halbzeit legten die Hachinger vor 1223 Zuschauern im Aschaffenburger Stadion Am Schönbusch gleich druckvoll los und der erstmals wieder in die Startelf gerutschte Angreifer Jeroen Krupa sorgte im Sturm für frischen Wind. Zunächst traf der 22-Jährige bei einem Heber die Latte des Aschaffenburger Tores (12.). Nach einem Freistoß war der Hachinger Sommerneuzugang dann erfolgreich zur Stelle und bugsierte einen Freistoß vom rechten Flügel per Kopfball in die Tormaschen zum 1:0 (28.). Die Hachinger verbuchten auch in Folge weiterhin mehr Ballbesitz als die Unterfranken, doch eine Flanke von Andy Breuer konnte Moritz Müller aus aussichtsreicher Position mit dem Kopf nicht veredeln und köpfte am Tor vorbei (33.). Auf der Gegenseite brachte das Ligaschlusslicht mit Ausnahme eines Schusses von Nino Cassaniti ans Außennetz wenig Gefährliches zustande (36.).