Krise beendet: Unterhaching siegt klar in Aschaffenburg

Nach zwei Niederlagen gewinnt die SpVgg deutlich beim Schlusslicht. Doch der Rückstand auf Würzburg bleibt bestehen.
Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie hat die SpVgg Unterhaching am Ostermontag die Ergebniskrise mit einem 3:0 (1:0)-Auswärtssieg beim SV Viktoria Aschaffenburg beendet. Die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender betrieben bei der Partie beim Ligaschlusslicht der Regionalliga Bayern im Vergleich zu den beiden vorausgegangenen Pleiten diesmal keinen Chancenwucher und belohnten sich für eine dominante Vorstellung.
In der ersten Halbzeit legten die Hachinger vor 1223 Zuschauern im Aschaffenburger Stadion Am Schönbusch gleich druckvoll los und der erstmals wieder in die Startelf gerutschte Angreifer Jeroen Krupa sorgte im Sturm für frischen Wind. Zunächst traf der 22-Jährige bei einem Heber die Latte des Aschaffenburger Tores (12.). Nach einem Freistoß war der Hachinger Sommerneuzugang dann erfolgreich zur Stelle und bugsierte einen Freistoß vom rechten Flügel per Kopfball in die Tormaschen zum 1:0 (28.). Die Hachinger verbuchten auch in Folge weiterhin mehr Ballbesitz als die Unterfranken, doch eine Flanke von Andy Breuer konnte Moritz Müller aus aussichtsreicher Position mit dem Kopf nicht veredeln und köpfte am Tor vorbei (33.). Auf der Gegenseite brachte das Ligaschlusslicht mit Ausnahme eines Schusses von Nino Cassaniti ans Außennetz wenig Gefährliches zustande (36.).
Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich an diesem Bild zunächst wenig und die dominanten Hachinger schlugen sofort ein weiteres Mal zu. Müller erhöhte wenige Sekunden nach Wiederanpfiff auf 2:0 (46.). Zwar hatten die Gäste eine gefährliche Torchance der Viktoria zu überstehen und Hachings Torwart Erion Advija verhinderte gegen Cassaniti den Anschlusstreffer (49.). Danach wurde die Heimelf stärker und Avdija musste gegen Justin Berg erneut einmal mit einer Parade beherzt eingreifen (69.). Den zwischenzeitlichen Aschaffenburger Aufschwung beendet dann jedoch der eingewechselte Hachinger Christoph Ehlich, der mit einem Schuss aus 22 Metern ins lange Eck zum vorentscheidenden 3:0 traf (71.). Diesen Vorsprung verwalteten die Hachinger bis zum Schluss.
Der deutliche Auswärtssieg brachte den Dritten in der Tabelle allerdings nicht weiter nach oben. Der Zweitplatzierte Würzburger Kickers gewann sein Auswärtsspiel beim TSV Schwaben Augsburg mit 2:0 und bleibt somit weiterhin einen Zähler vor den Hachingern. Die SpVgg muss somit weiterhin darauf hoffen, dass den Kickers einmal ein Ausrutscher unterläuft. In diesem Zusammenhang könnte möglicherweise der Kooperationspartner vom FC Bayern II wichtige Schützenhilfe leisten. Die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters trifft am kommenden Freitag auswärts auf Würzburg. Zudem wartet auf die Hachinger am vorletzten Spieltag am 8. Mai noch das direkte Duell in Würzburg.