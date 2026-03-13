Krise am Kobelweg: Kann der TSV Kriegshaber den freien Fall stoppen?

Der Gastgeber aus Kriegshaber steckt tief in der Ergebniskrise. Nur zwei Punkte aus den letzten vier Partien ließen die Elf von Trainer Osman Ünal auf den achten Tabellenplatz abrutschen. Trotz gezeigter Moral in den Remis gegen den PSV Augsburg und den TSV Trenk fehlte den Hausherren zuletzt die letzte Konsequenz.

AUGSBURG – Wenn am kommenden Sonntag um 13:00 Uhr der Anpfiff am Kobelweg ertönt, prallen zwei Welten der AK Augsburg Mitte aufeinander. Während beim TSV Kriegshaber nach vier sieglosen Spielen „Alarmstufe Rot“ herrscht, reist der FC Hellas Augsburg mit breiter Brust und einer Kampfansage an die Konkurrenz an: Wir wollen nach oben so der Sportlicher Leiter Goran Lopacanin

Ganz anders das Bild beim FC Hellas Augsburg. Mit 22 Punkten aus 12 Spielen hat sich das Team im oberen Drittel festgebissen. Zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen unterstreichen die hervorragende Verfassung der Mannschaft. Auch wenn man sich zuletzt mit einem 2:2 gegen die SpVgg Bärenkeller begnügen musste, ist der Hunger auf den nächsten Dreier spürbar.

Winter-Transferoffensive: Vier Neuzugänge für den Angriff auf Platz 2

Um das Ziel – den Relegationsplatz oder mehr – zu erreichen, hat der FC Hellas in der Winterpause massiv an Qualität gewonnen. Als Sportlicher Leiter bin ich stolz, vier Akteure vorstellen zu dürfen, die den Anspruch auf Platz 2 untermauern:

Spieler Profil Stärken Oktay Abazi Der Routinier Enorme Erfahrung im Augsburger Amateurfußball; eiskalt vor dem Gehäuse.

Alexandros Pegios Der Youngster Dynamisch, kam von DJK West; hat bereits seine zweistellige Treffsicherheit bewiesen.

Abdoulaye Diallo Die Arbeitsmaschine Der „Kanté von Hellas“; enorme Laufbereitschaft und physische Robustheit.

Franco Bonifiglio Der Rückhalt 1,90 m großer Keeper mit Erfahrung vom FC Hochzoll und Zusmarshausen.

„Mit diesen Verstärkungen haben wir nicht nur in der Breite, sondern vor allem in der Spitze an Qualität gewonnen. Wir sind bereit, den nächsten Schritt in unserer Entwicklung zu gehen“, so die sportliche Führung Goran Lopacanin

Offensiv-Power gegen Defensiv-Sorgen

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Hellas stellt mit 34 Treffern in 12 Spielen (Schnitt: 2,8 Tore pro Spiel) eine der gefährlichsten Offensivreihen der Liga. Für die Defensive des TSV Kriegshaber wird es eine Herkulesaufgabe, diese Wucht über 90 Minuten zu bändigen.

Zwar konnte Kriegshaber das Hinspiel noch knapp mit 2:1 für sich entscheiden, doch seitdem hat sich das Blatt gewendet. Während der TSV seine Form sucht, segeln die griechischen Adler mit Rückenwind Richtung Tabellenspitze.

Fazit: Wiedergutmachung im Visier

Das Spiel am Sonntag ist mehr als nur ein Nachbarschaftsduell. Für Hellas ist es die Chance, sich endgültig als Top-Team der Liga zu etablieren und die Revanche für die Hinspielniederlage einzufordern.

Termin: Sonntag, 13:00 Uhr

Ort: Sportanlage TSV Kriegshaber (Kobelweg)