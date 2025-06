Krisamer & Lutz: Zwei weitere Neue für Memmingen

Es wird wieder geschwitzt beim FC Memmingen. Am Montagabend hat beim Aufsteiger die sechswöchige Vorbereitung auf die Saison 2025/2026 in der Fußball-Regionalliga Bayern begonnen. Auf dem Trainingsplatz im Stadion wurde es voll: Der aktuelle Kader war vollzählig zur ersten Einheit erschienen. Sechs neue Gesichter waren mit dabei, wobei drei der Zugänge "alte Bekannte" sind. Nach den bereits vermeldeten Marcello Barbera, Kim-Bryan Paschek (beide TSV Kottern), Mohmed Fofanah und Christian Mijatovic (beide FV Illertissen II) sind die Neuverpflichtungen Nummer fünf und sechs Stürmer Philipp Kirsamer vom Oberligisten FV Ravensburg und Fabian Lutz , der vom 1. FC Sonthofen nach Memmingen zurückkehrt.

Der 22-jährige Kirsamer kam in den beiden vergangenen Spielzeiten auf 49 Einsätze in der baden-württembergischen Oberliga und erzielte dabei 12 Tore. Ausgebildet wurde der Ulmer beim FC Heidenheim und sammelte bereits erste Regionalliga-Erfahrung in der Saison 2022/23 bei der SpVgg Greuther Fürth II. Lutz ist ein FCM-Eigengewächs und wird mit 29 Jahren zu den erfahrenen Spielern im Kader zählen. Allein für den FCM lief er bereits 95 Mal in der Regionalliga auf und kam bei seinen Stationen Sonthofen, Landsberg und Memmingen zudem auf 102 Bayernliga-Spiele.

Neben Laufeinheiten bringt Günes in der ersten Woche im Grundlagentraining schon den Ball ins Spiel. Bereits am kommenden Wochenende stehen die ersten Testspiele an. Am Samstag (13 Uhr) geht es auf dem Südplatz im Memminger Stadion gegen den Landesligisten VfB Durach. Am Sonntag (15 Uhr) tritt der FC Memmingen zu einem Werbespiel beim A-Klassen-Meister und Kreisklassen-Aufsteiger SSV Markt Rettenbach an. Trainer dort ist Joachim Dewein, der Vater von FCM-Torhüter Dominik Dewein.