Krimis in Waldhausen und Straßdorf, Westhausen top, Giengen top

Kreisliga A2:

TSG Abtsgmünd – TSV Adelmannsfelden 2:1

Vor 250 Zuschauern entwickelte sich in Abtsgmünd ein Krimi, der erst in der Schlussphase so richtig explodierte. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Mannschaften in einem intensiv geführten Abnutzungskampf. In der 77. Minute erlöste Elvis Bevab die Heimfans schließlich mit dem viel umjubelten Führungstreffer. Nur drei Minuten später schien die Partie gelaufen, als Clemens Schmid (80.) kühl zum 2:0 nachlegte. Adelmannsfelden bewies jedoch Moral, steckte nicht auf und kam durch Dennis Vogt (84.) postwendend zum Anschlusstreffer. In einer hektischen Schlussphase warf der TSV alles nach vorne, doch Abtsgmünd verteidigte den knappen Vorsprung mit Leidenschaft über die Zeit.

SV Jagstzell – Sportfreunde Rosenberg 2:0

In Jagstzell sahen die Zuschauer ein klassisches Geduldsspiel, in dem die Hausherren am Ende dank einer reifen und abgeklärten Leistung im zweiten Durchgang die Oberhand behielten. Im ersten Spielabschnitt bissen sich die Angreifer an den stabil stehenden Abwehrreihen auf beiden Seiten die Zähne aus, sodass es torlos in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jagstzell jedoch merklich die Schlagzahl: Timo Ziegler brach in der 61. Minute den Bann und erzielte das erlösende 1:0. Rosenberg musste nun defensiv lockerer agieren, was die Heimelf eiskalt ausnutzte: Philipp Wunder (70.) stand wenig später goldrichtig und machte mit dem 2:0-Endstand den Heimsieg perfekt.

FC Röhlingen – SC Unterschneidheim 1:4

Eine am Ende deutliche Angelegenheit war das Gastspiel des SC Unterschneidheim in Röhlingen. Die Gäste präsentierten sich vor dem Tor abgeklärt und legten im ersten Durchgang den Grundstein zum Erfolg. Andreas Birkle besorgte in der 26. Minute die Führung, ehe Emanuel Rein exakt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) zum psychologisch wichtigen 0:2 nachlegte. Röhlingen kam hochmotiviert aus der Kabine und schöpfte durch den schnellen Anschlusstreffer von Raphael Junker (52.) neuen Mut. Doch die Freude währte nur kurz: Bastian Köninger (58.) stellte fast im Gegenzug den alten Abstand wieder her, ehe Daniel Rein (72.) mit dem Treffer zum 1:4-Endstand endgültig den Deckel auf die Partie machte.

FSV Zöbingen – FV Viktoria Wasseralfingen 2:1

In Zöbingen legten die Hausherren einen klassischen Blitzstart hin und schockten die Gäste aus Wasseralfingen komplett. Keine drei Minuten waren gespielt, da zappelte der Ball bereits das erste Mal im Netz – Theo Kohnle (3.) besorgte die blitzschnelle Führung. Die Viktoria war gedanklich wohl noch in der Kabine, denn nur wenig später legte Gabriel Gruber (11.) bereits das 2:0 nach. In der Folge verwaltete Zöbingen das Ergebnis geschickt und ließ defensiv kaum etwas anbrennen. Wasseralfingen rannte im zweiten Durchgang zwar unermüdlich an, kam durch Cemal Krasniqi (90.) exakt mit dem Schlusspfiff aber nur noch zum Kosmetiktreffer zum 2:1.

SGM Fachsenfeld/Dewangen – FC Ellwangen 2:3

Ein hochemotionaler Fünf-Tore-Krimi entwickelte sich auf dem Sportplatz in Fachsenfeld. Die Gäste aus Ellwangen erwischten den besseren Start und gingen durch Kadir Ciraci (35.) in Führung, ehe Efendi Erol direkt nach dem Wiederanpfiff (46.) auf 0:2 erhöhte. Die SGM bewies jedoch eine tolle Moral und kämpfte sich durch Lukas Frank (53.) wieder heran. Ellwangen blieb jedoch eiskalt: Erneut war es Efendi Erol (65.), der mit seinem zweiten Tagestreffer den alten Abstand wiederherstellte. Die Hausherren warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne und machten es durch Johannes Schabel (85.) noch einmal richtig spannend. In der hitzigen Nachspielzeit schwächte sich die SGM jedoch selbst, als Patrick Hassler (90.) mit Gelb-Rot vom Platz flog, womit der Ellwanger 2:3-Auswärtssieg besiegelt war.

SV Lauchheim – SGM Rindelbach/Neunheim 3:1

Vor 100 Zuschauern feierte der SV Lauchheim einen Heimerfolg und präsentierte sich über weite Strecken als das reifere Team. Den so wichtigen Dosenöffner besorgte Daniel Maile, der exakt in der 44. Minute die viel umjubelte Führung kurz vor dem Pausentee markierte. Dieser Treffer gab den Hausherren spürbar Aufwind für den zweiten Durchgang. Zum Matchwinner des Tages avancierte schließlich Felix Lutz, der die gegnerische Hintermannschaft mit einem bärenstarken Doppelpack in der 51. und 72. Minute komplett zerlegte und auf 3:0 stellte. Der späte Treffer von Lukas Wanner (90.) zum 3:1 war für die Gäste aus Rindelbach am Ende nur noch Ergebniskosmetik.

SG Eigenzell-Ellenberg – TSV Westhausen 2:5

Was für eine Offensiv-Machtdemonstration des TSV Westhausen! Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und überrollten die SG in der Anfangsphase komplett: Lukas Schäfer traf bereits in der 1. Minute zur Blitzführung, und Lukas Straubmüller (11.) schraubte das Ergebnis nur wenig später auf 0:2 hoch. Erneut Schäfer (31.) machte schon vor der Pause alles klar. Direkt nach dem Wechsel erhöhte Luca Massopust (46.) sogar auf 0:4. Eigenzell zeigte trotz des Debakels Moral und kam durch Moritz Elser (48.) zum ersten Treffer, doch Jonas Pfliegner (72.) stellte den alten Abstand wieder her. Der späte Treffer von Luis Rettenmeier (85.) änderte nichts mehr am spektakulären 2:5-Auswärtssieg des TSV.

SV Pfahlheim – SV Kerkingen 2:0

In Pfahlheim bekamen die Zuschauer ein Spiel zu sehen, das die Hausherren dank einer disziplinierten Defensivleistung souverän für sich entschieden. Der SV Pfahlheim erwischte einen Start nach Maß und ging bereits in der 18. Minute durch Marius Veile mit 1:0 in Führung, was der Heimelf spürbare Sicherheit verlieh. Kerkingen bemühte sich in der Folge zwar um Struktur im Angriffsspiel, fand aber einfach kein Durchkommen. Direkt nach dem Seitenwechsel sorgte Franz Kuhn (49.) mit dem schnellen Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung. In der verbleibenden Spielzeit verwalteten die Hausherren das Ergebnis clever und ließen bis zum Schlusspfiff nichts mehr anbrennen.

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