Krimis in Waldhausen und Straßdorf, Westhausen top, Giengen top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Mutlangen erlebten die Zuschauer die große Show von Sebastian Steinke, den die Reserve aus Bettringen in der ersten Halbzeit zu keinem Zeitpunkt in den Griff bekam. Steinke besorgte bereits in der 9. Minute die Führung und legte in der 26. Minute zum 2:0 nach. Bettringen schlug zwar durch Patrick Speier (32.) kurzzeitig zurück, doch nur drei Minuten später machte Sebastian Steinke (35.) mit seinem dritten Tagestreffer den lupenreinen Hattrick perfekt. Kurz nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen durch Liridon Ukaj (49.) noch einmal Hoffnung auf, doch Sinan Keskin machte in der 79. Minute mit dem 4:2-Endstand endgültig den Deckel auf die Partie.
In Heubach entwickelte sich das erwartet zähe und von viel Taktik geprägte Arbeitsspiel. Beide Defensivreihen standenm diszipliniert. Als sich die Zuschauer bereits auf eine torlose Punkteteilung eingestellt hatten, schlug der TSV doch noch eiskalt zu: In der 88. Minute fand Witali Roor die entscheidende Lücke in der Hintermannschaft der Spielgemeinschaft und erzielte das viel umjubelte goldene Tor zum knappen 1:0-Heimsieg.
Auch in Spraitbach entschied am Ende ein einziger erfolgreicher Offensivmoment über die Vergabe der drei Punkte. In einer intensiv geführten und von Zweikämpfen geprägten Partie schenkten sich beide Mannschaften keinen Zentimeter Rasen. Die Gäste aus Großdeinbach präsentierten sich im ersten Durchgang einen Tick wacher: Dominic Melcher stand in der 37. Minute goldrichtig und markierte das 0:1 für den TSV. Spraitbach warf nach dem Seitenwechsel zwar alles nach vorne, biss sich am Großdeinbacher Abwehrbollwerk jedoch bis zum Schlusspfiff die Zähne aus.
Eine klare Angelegenheit war das Gastspiel des FC Schechingen in Heuchlingen, auch wenn das Ergebnis am Ende etwas zu hoch ausfiel. Daniel Ziegler brachte die Gäste in der 25. Minute in Front, womit es auch in die Kabinen ging. Heuchlingen drängte im zweiten Durchgang lange auf den Ausgleich, fing sich in der Schlussphase jedoch einen kollektiven Blackout ein. Innerhalb von nur acht Minuten schraubten Fabian Heinrich (82.), Jannik Messner (84.) und Aron Abele (90.) das Ergebnis in astronomische Höhen und besiegelten den deutlichen 0:4-Auswärtserfolg.
Vor 125 Zuschauern lieferte die SGM Lautern-Essingen eine Machtdemonstration ab. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachten Dominik Gebel (38.) und Uwe Sonnleitner (40.) die Hausherren per Doppelschlag vor der Pause auf Kurs. Mögglingen fand auch nach dem Seitenwechsel kein spielerisches Mittel gegen die bärenstarke Heim-Hintermannschaft. In der Schlussphase brachen bei den Gästen alle Dämme: Erneut Uwe Sonnleitner (83.) sowie ein später Doppelpack von Luca Leinfelder (89., 90.+4) machten den deklassierenden 5:0-Kantersieg perfekt.
Ein echtes Drama in der Nachspielzeit erlebten die Fans in Herlikofen. Die Hausherren schienen nach zwei Treffern von Marlon Großmann – erst per Foulelfmeter (15.), dann aus dem Spiel heraus (52.) – bereits wie der sichere Sieger. Eschach bewies jedoch eine enorme Moral und gab sich nicht auf. Jannik Bauer hauchte den Gästen in der 73. Minute per Foulelfmeter neues Leben ein. In der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) belohnte Paul Altvater den unermüdlichen Kampfgeist der Eschacher mit dem viel umjubelten Treffer zum 2:2-Endstand.
Was für ein Acht-Tore-Spektakel in Waldhausen! Die Gäste aus Hussenhofen schockten die Heimelf durch David Felske (25.), was Luca Brecht per Foulelfmeter (39.) zum Pausenstand ausglich. Nach dem Wechsel ging es drunter und drüber: Florian Hausner (58.) drehte das Spiel auf 2:1, doch Hussenhofen schlug durch Rico Seemann (60.) und Mike Werner (72.) eiskalt zurück und führte plötzlich mit 2:3. Die Schlussphase gehörte jedoch ganz allein den Hausherren, die eine phänomenale Willensleistung zeigten: Nico Malagnini (84.) glich aus, ehe Nick Gutbrod (90.) und Nick Mayer (90.+2) das Stadion in der dramatischen Schlussminute im kollektiven Jubel versinken ließen.
Ein historischer und denkwürdiger Acht-Tore-Krimi entwickelte sich in Straßdorf. Die Gäste vom TSB Schwäbisch Gmünd brannten in der ersten Halbzeit ein Offensivfeuerwerk ab und schienen die Partie nach Toren von Gian Piero Falcone (28. per Foulelfmeter), Samuel Klaus (39.) und David Karacic bereits komplett im Sack zu haben. Den einzigen Straßdorfer Treffer im ersten Durchgang erzielte Max Berghaus per Foulelfmeter (25.).
Nach dem Seitenwechsel blies der TV Straßdorf jedoch zur Aufholjagd und profitierte von der Galashow von Max Berghaus: Mit zwei weiteren Treffern (55., 65.) machte er seinen Dreierpack perfekt und verkürzte im Alleingang auf 3:4. Die Sensation perfekt machte schließlich Marcus Olschewsky, der in der 85. Minute zum viel umjubelten 4:4-Endstand traf.
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Vor 250 Zuschauern entwickelte sich in Abtsgmünd ein Krimi, der erst in der Schlussphase so richtig explodierte. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Mannschaften in einem intensiv geführten Abnutzungskampf. In der 77. Minute erlöste Elvis Bevab die Heimfans schließlich mit dem viel umjubelten Führungstreffer. Nur drei Minuten später schien die Partie gelaufen, als Clemens Schmid (80.) kühl zum 2:0 nachlegte. Adelmannsfelden bewies jedoch Moral, steckte nicht auf und kam durch Dennis Vogt (84.) postwendend zum Anschlusstreffer. In einer hektischen Schlussphase warf der TSV alles nach vorne, doch Abtsgmünd verteidigte den knappen Vorsprung mit Leidenschaft über die Zeit.
In Jagstzell sahen die Zuschauer ein klassisches Geduldsspiel, in dem die Hausherren am Ende dank einer reifen und abgeklärten Leistung im zweiten Durchgang die Oberhand behielten. Im ersten Spielabschnitt bissen sich die Angreifer an den stabil stehenden Abwehrreihen auf beiden Seiten die Zähne aus, sodass es torlos in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jagstzell jedoch merklich die Schlagzahl: Timo Ziegler brach in der 61. Minute den Bann und erzielte das erlösende 1:0. Rosenberg musste nun defensiv lockerer agieren, was die Heimelf eiskalt ausnutzte: Philipp Wunder (70.) stand wenig später goldrichtig und machte mit dem 2:0-Endstand den Heimsieg perfekt.
Eine am Ende deutliche Angelegenheit war das Gastspiel des SC Unterschneidheim in Röhlingen. Die Gäste präsentierten sich vor dem Tor abgeklärt und legten im ersten Durchgang den Grundstein zum Erfolg. Andreas Birkle besorgte in der 26. Minute die Führung, ehe Emanuel Rein exakt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) zum psychologisch wichtigen 0:2 nachlegte. Röhlingen kam hochmotiviert aus der Kabine und schöpfte durch den schnellen Anschlusstreffer von Raphael Junker (52.) neuen Mut. Doch die Freude währte nur kurz: Bastian Köninger (58.) stellte fast im Gegenzug den alten Abstand wieder her, ehe Daniel Rein (72.) mit dem Treffer zum 1:4-Endstand endgültig den Deckel auf die Partie machte.
In Zöbingen legten die Hausherren einen klassischen Blitzstart hin und schockten die Gäste aus Wasseralfingen komplett. Keine drei Minuten waren gespielt, da zappelte der Ball bereits das erste Mal im Netz – Theo Kohnle (3.) besorgte die blitzschnelle Führung. Die Viktoria war gedanklich wohl noch in der Kabine, denn nur wenig später legte Gabriel Gruber (11.) bereits das 2:0 nach. In der Folge verwaltete Zöbingen das Ergebnis geschickt und ließ defensiv kaum etwas anbrennen. Wasseralfingen rannte im zweiten Durchgang zwar unermüdlich an, kam durch Cemal Krasniqi (90.) exakt mit dem Schlusspfiff aber nur noch zum Kosmetiktreffer zum 2:1.
Ein hochemotionaler Fünf-Tore-Krimi entwickelte sich auf dem Sportplatz in Fachsenfeld. Die Gäste aus Ellwangen erwischten den besseren Start und gingen durch Kadir Ciraci (35.) in Führung, ehe Efendi Erol direkt nach dem Wiederanpfiff (46.) auf 0:2 erhöhte. Die SGM bewies jedoch eine tolle Moral und kämpfte sich durch Lukas Frank (53.) wieder heran. Ellwangen blieb jedoch eiskalt: Erneut war es Efendi Erol (65.), der mit seinem zweiten Tagestreffer den alten Abstand wiederherstellte. Die Hausherren warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne und machten es durch Johannes Schabel (85.) noch einmal richtig spannend. In der hitzigen Nachspielzeit schwächte sich die SGM jedoch selbst, als Patrick Hassler (90.) mit Gelb-Rot vom Platz flog, womit der Ellwanger 2:3-Auswärtssieg besiegelt war.
Vor 100 Zuschauern feierte der SV Lauchheim einen Heimerfolg und präsentierte sich über weite Strecken als das reifere Team. Den so wichtigen Dosenöffner besorgte Daniel Maile, der exakt in der 44. Minute die viel umjubelte Führung kurz vor dem Pausentee markierte. Dieser Treffer gab den Hausherren spürbar Aufwind für den zweiten Durchgang. Zum Matchwinner des Tages avancierte schließlich Felix Lutz, der die gegnerische Hintermannschaft mit einem bärenstarken Doppelpack in der 51. und 72. Minute komplett zerlegte und auf 3:0 stellte. Der späte Treffer von Lukas Wanner (90.) zum 3:1 war für die Gäste aus Rindelbach am Ende nur noch Ergebniskosmetik.
Was für eine Offensiv-Machtdemonstration des TSV Westhausen! Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und überrollten die SG in der Anfangsphase komplett: Lukas Schäfer traf bereits in der 1. Minute zur Blitzführung, und Lukas Straubmüller (11.) schraubte das Ergebnis nur wenig später auf 0:2 hoch. Erneut Schäfer (31.) machte schon vor der Pause alles klar. Direkt nach dem Wechsel erhöhte Luca Massopust (46.) sogar auf 0:4. Eigenzell zeigte trotz des Debakels Moral und kam durch Moritz Elser (48.) zum ersten Treffer, doch Jonas Pfliegner (72.) stellte den alten Abstand wieder her. Der späte Treffer von Luis Rettenmeier (85.) änderte nichts mehr am spektakulären 2:5-Auswärtssieg des TSV.
In Pfahlheim bekamen die Zuschauer ein Spiel zu sehen, das die Hausherren dank einer disziplinierten Defensivleistung souverän für sich entschieden. Der SV Pfahlheim erwischte einen Start nach Maß und ging bereits in der 18. Minute durch Marius Veile mit 1:0 in Führung, was der Heimelf spürbare Sicherheit verlieh. Kerkingen bemühte sich in der Folge zwar um Struktur im Angriffsspiel, fand aber einfach kein Durchkommen. Direkt nach dem Seitenwechsel sorgte Franz Kuhn (49.) mit dem schnellen Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung. In der verbleibenden Spielzeit verwalteten die Hausherren das Ergebnis clever und ließen bis zum Schlusspfiff nichts mehr anbrennen.
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