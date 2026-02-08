Krimi vom Punkt: VfR erklimmt Oberpfälzer Ü32-Hallenthron

So jubelte der VfR Regensburg unmittelbar nach dem entscheidenden Sechsmeter im Finale. – Foto: Felix Schmautu

Der VfR Regensburg hat den FC Mintraching als Oberpfälzer Hallenmeister der A-Senioren (Altersklasse Ü32) abgelöst. Und ist nach seinem Titel von 2024 zurück auf dem Hallenthron. Am Sonntag schnappte sich der Stadtklub in der Mintrachinger Sporthalle den Siegerpokal bei der Bezirksmeisterschaft, an der acht Mannschaften teilnahmen. In einem spannenden Finale sollte die Entscheidung erst im Sechsmeterschießen fallen. Hier versenkte der VfR alle fünf Schüsse, während der SC Regensburg beim dritten Versuch scheiterte. Die Regelspielzeit war ohne Tore zu Ende gegangen.

Titelverteidiger und Lokalmatador FC Mintraching musste sich diesmal mit dem vierten Platz zufriedengeben. Im kleinen Finale unterlagen die Blauweißen der SG Fischbach/Steinberg – das einzige Team, das nicht dem Spielkreis Regensburg entstammte – klar mit 0:3. Zuvor hatten die Mintrachinger Altherren den Finaleinzug haarscharf verpasst. Im Semifinale unterlagen sie dem Sportclub erst im Sechsmeterschießen. Einseitiger verlief das andere Halbfinalspiel, in dem der VfR seinen Gegner Fischbach/Steinberg mit 3:0 von der Klinge springen ließ.



Keine Mannschaft hatte die Gruppenphase makellos überstanden. Der VfR und Mintraching holten sich mit je sieben Punkten den Gruppensieg. Dahinter schafften der Sportclub (fünf) und Fischbach/Steinberg (vier) als Zweite ebenfalls den Sprung in die Vorschlussrunde. Auf der Strecke blieb unter anderem die SG BSC/VfB, die sich im Herbst zum Bezirksmeister auf dem Großfeld gekürt hatte. Durch einen Erfolg im Spiel um Platz 5 fand das Turnier dann aber doch einen versöhnlichen Abschluss für die Nord-Regensburger.



