Krimi um die Aufstiegsspiele, fünf Teams kämpfen gegen die Relegation

– Foto: Marvin Kiunke

Im Rennen um die Aufstiegsspiele zur Verbandsliga liefern sich der VfB Gräfenhainichen und der CFC Germania 03 ein sehr enges Duell. Im Kampf gegen die Abstiegsrelegation sind dagegen gleich noch fünf Mannschaften verwickelt. Das bietet der 29. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd.

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Der TSV Blau-Weiß Brehna ist bereits abgestiegen, der SV Rot-Weiß Kemberg möchte genau dies verhindern. Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz. Heißt: Mit einem Auswärtsdreier am Sonntag in Brehna hätten die Rot-Weißen den Landesliga-Verbleib sicher.

So., 14.06.2026, 14:00 Uhr CFC Germania 03 CFC Germania FSV Bennstedt Bennstedt 14:00 live PUSH

Im Krimi um die Aufstiegsspiele geht es in der LOTTO-Landesliga Süd mehr als eng zu. Lediglich einen Treffer in der Tordifferenz liegt der CFC Germania 03 hinter dem VfB Gräfenhainichen. Umso wichtiger wäre am Sonntag der fünfte Köthener Sieg in Folge. In der Hinrunde allerdings musste sich der CFC den Bennstedtern mit 0:3 geschlagen geben.

Als Achter und Neunter haben der 1. FC Zeitz und der SV Edelweiß Arnstedt - obwohl sie selbst lange Zeit im Keller standen - mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun. Entsprechend gelassen können beide Teams am vorletzten Spieltag ins direkte Duell gehen.

So., 14.06.2026, 14:00 Uhr TSV Leuna Leuna SG Reppichau Reppichau 14:00 PUSH

Nach der Meisterfeier folgt die Abschiedstour: Am vergangenen Wochenende hat die SG Reppichau den Titel in der LOTTO-Landesliga Süd und den erstmaligen Verbandsliga-Aufstieg perfekt gemacht. Am Sonntag führt die Reise als frisch gebackener Meister zum formstärksten Team der Liga. Fünfmal in Folge hat der TSV Leuna zuletzt gewonnen.

Die einen kämpfen um, die anderen gegen die Relegation: Der zweitplatzierte VfB Gräfenhainichen empfängt am Sonntag die SG Blau-Weiß Brachstedt von Tabellenplatz 13. Während die Gräfenhainicher nur aufgrund der um ein Treffer besseren Tordifferenz auf dem Silberrang stehen, trennt die Brachstedter nur ein Punkt von der Abstiegsrelegation.

Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge muss der FC Grün-Weiß Piesteritz wieder zittern. Vor dem Heimspiel gegen den fünftplatzierten SV Blau-Weiß Farnstädt stehen die Piesteritzer nur einen Punkt über dem Strich. Umso wichtiger wäre es am Sonntag, die drei Punkte daheim zu behalten.

Durch den Nichtantritt der LSG Lieskau am vergangenen Wochenende wird der TSV Rot-Weiß Zerbst kampflos noch drei Punkte aufs Konto bekommen. Doch auch dann sind die Zerbster noch nicht sicher. Holen sie am Sonntag aber mindestens einen Punkt beim SC Naumburg, der auf dem Abstiegsrelegationsplatz steht, wäre ihnen der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen. Dagegen bräuchten die Naumburger selbst den so wichtigen siebten Heimsieg der Saison - oder mindestens einen Punkt, um den Relegationsplatz überhaupt hinter sich lassen zu können.

So., 14.06.2026, 14:00 Uhr Turbine Halle Turbine LSG Lieskau Lieskau 14:00 PUSH