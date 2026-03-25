Krimi spätabends in Plön beim 3:3 gegen die Probsteier SG

In der sechsten Minute der Nachspielzeit segelte ein letzter Freistoß in den Strafraum der Probsteier SG. Die Gäste bekamen den Ball nicht geklärt, das Leder trudelte durch die Gefahrenzone – bis Luca Witt im Rückraum Maß nahm. Mit einem flachen Abschluss durch die vielbeinige Abwehr hindurch traf er zum 3:3-Endstand und versetzte die Plöner Anhängerschaft in Ekstase.

Dass der Tabelflefte dem Favoriten ein Bein stellen konnte, lag vor allem an der unbändigen Leidenschaft der jungen Plöner Truppe. Zwar agierten die Hausherren taktisch tiefstehend und lauerten primär auf Umschaltmomente, doch diese Nadelstiche saßen. In der 24. Minute bestrafte Luis Pallokat eine Unachtsamkeit der Gäste eiskalt und markierte die 1:0-Führung für den TSV.

Die PSG schüttelte sich jedoch kurz und bewies, warum sie ganz oben in der Tabelle mitmischt. Durch Treffer von Christoph Will (35.) und einen Foulelfmeter von Liga-Toptorjäger Din Mehanovic (40.) mit seinem 24 Tor drehten die Gäste die Partie noch vor der Pause. „Wir haben uns teilweise wirklich gut bis zum Sechzehner kombiniert“, analysierte PSG-Trainer Thomas „ToBo“ Bohrmann nach der Partie, räumte aber ein: „Wir haben trotzdem nicht wirklich Sicherheit in unser Spiel bekommen.“

Offener Schlagabtausch und vergebene Matchbälle

Nach dem Seitenwechsel blieb die Intensität hoch. In der 59. Minute war es Mika Stegmaier, der per Foulelfmeter den Ausgleich für Plön erzielte – eine Entscheidung des Unparteiischen Clemens Goepel, die auf Seiten der Gäste für Stirnrunzeln sorgte. Doch die Antwort der Probsteier folgte prompt: Nur zwei Minuten später stellte Lennard Reinke die Weichen mit dem 3:2 wieder auf Sieg.