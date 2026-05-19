Krimi ohne Sieger: SV Ohlstadt verspielt 3:0-Führung

SV Ohlstadt vs SVA Palzing – Foto: Oliver Rabuser

Der SV Ohlstadt führte im Relegationsspiel gegen den SV Palzing nach einer halben Stunde mit 3:0. In der Nachspielzeit rettete Jonas Thümmler mit der allerletzten Aktion ein 4:4.

Drama pur, mehr Relegation geht nicht. Der SV Ohlstadt hat sich mit dem SV Palzing vor 350 Zuschauern ein Ausscheidungsspiel aus dem obersten Krimi-Regal geliefert. Am Ende stand es 4:4, was sich vor allem für die Gastgeber schmerzhaft anfühlt. Sie führten nach einer halben Stunde bereits mit 3:0 und wähnten sich auf der Überholspur in Richtung zweite Runde. Doch spätestens im zweiten Abschnitt verirrten sich die Ohlstädter in ihrer Spielweise. Zudem fühlten sie sich in zwei Aktionen vom Unparteiischen benachteiligt. So lagen sie in der Nachspielzeit sogar zurück. Aber Jonas Thümmlers Ausgleichstreffer mit der allerletzten Aktion der Partie hält die Hoffnung auf einen Verbleib in der Bezirksliga am Leben. Kommenden Samstag (15 Uhr) geht es zum Rückspiel nach Palzing. „Da haben wir ein richtiges Brett vor uns“, betont Rudi Schedler. Er ist sich der leicht veränderten Ausgangslage bewusst. Der Club setzt einen Fanbus ein, hofft auf rege Unterstützung für diese überlebenswichtige Begegnung.

Das erste Duell machte Lust auf mehr. Was war das für ein Auftakt in das Fegefeuer? Der SVO legte los, als gäbe es kein Morgen mehr. Mit einem seiner absoluten Klassiker, dem ruhenden Ball. Simon Nutzingers Eckstoß segelte akkurat auf das Haupt von Jonas Thümmler – 1:0. Schnell wuchs die Zuversicht, noch mehr aber gab das Führungstor Auftrieb für das eigene Spiel. Palzing verteidigte mehrfach äußerst luftig. So stand Maximilian Schwinghamer blank am Elfer, als Vincent Finkert eine Hereingabe auf den Fuß des Torjägers adressierte – 2:0. Offensiv sparten sich die Gäste anfänglich weitgehend aus. Nur einmal musste Jonas Fuhrmann bei einem Nachschuss handlungsschnell eingreifen. Auf der anderen Seite brannte es bei jedem Standard lichterloh. Freistoßflanke Klaus Zach, Thümmler gänzlich frei am zweiten Pfosten – 3:0. „Wenn das Spiel läuft, entwickelt sich eine Mannschaft richtig gut weiter“, erinnert Schedler an das Aufstiegsfinale im Vorjahr. „Wenn das Momentum da ist, läuft es richtig gut.“ Besagten Vorteil aber büßten die Ohlstädter umgehend ein Stück weit ein. Einmal zu flapsig zurückgelaufen, somit passte das Positionsspiel nicht – schon war’s passiert. „Da hat man gemerkt, der Gegner ist auch wieder da.“

Palzing schürte keineswegs den Verdacht, eine Übermacht zu sein. Es identifizierte aber Schwachstellen beim Gegner. Die waren aufseiten des SVO im zweiten Abschnitt vorhanden. Passivität und Reaktion überwogen plötzlich. Die 3:1-Führung schien keine Sicherheit mehr zu geben. Für den Co-Trainer durchaus erklärbar, er lässt Nachsicht walten: „Schwierig, damit umzugehen, weil es um viel geht.“

Dass der Unparteiische ungefragt in die Chronologie eingreift, war dennoch nicht Teil des Ohlstädter Menüs. Doch zeigte Denis Ciftci nach einem Zweikampf von Klaus Zach auf den Elferpunkt. Die Verwarnung aber erhielt Franz Leis. Der Anschlusstreffer. Der Kapitän hatte hinterher wenig Verständnis für die Unterbrechung einer ansonsten sehr großzügigen Linie, die auch diverse Ellbogeneinsätze bei Kopfballduellen inkludierte. Es kam, wie es kommen musste: 89. Minute, der Ausgleich für Palzing. Und dann brachte der Schiedsrichter endgültig den SVO gegen sich auf. Beim 3:4 unterstellte ganz Ohlstadt dem Schützen eine Ballannahme, wie man sie vom Volleyball kennt. Das Team explodierte fast vor Wut. Und kanalisierte selbige in die allerletzte Aktion. Einwurf – Ablage Leis – Vollspann Thümmler ins lange Eck – 4:4. Fortsetzung des Dramas am Samstag.