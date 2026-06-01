Krimi mit Happy-End – Geretsried II schafft den Aufstieg

Mit einem Punkt Vorsprung vor dem Lenggrieser SC holte sich der TuS Geretsried II die Meisterschaft in der Kreisliga 1 und steigt in die Bezirksliga auf. – Foto: RST

Die frühe Führung tat dem Spiel der Gäste im Nachhinein betrachtet nicht gut. Im Bemühen, schnell alles klarzumachen, gerieten die nächsten Abschlüsse überhastet und ungenau, während der FC immer besser ins Spiel fand. In der 36. Minute musste sich TuS-Keeper Lukas Günther mächtig strecken, um bei einem Distanzschuss von Roman Hindelang den Ausgleich zu verhindern. Den kassierten die Gäste dann sechs Minuten nach Wiederbeginn – eben durch Hindelang, dessen von der rechten Seite getretener Ball sich hinter Günther zum 1:1 ins Tor senkte. Fast im Gegenzug verpasste Maximilian Lechner per Kopfball nach einer Ecke die erneute TuS-Führung, und beim nächsten Angriff jagte Pech den Ball aus spitzem Winkel übers Tor.

Die 2. Mannschaft des TuS Geretsried feiert mit dem Aufstieg in die Bezirksliga den größten Erfolg ihrer Geschichte. Und ein spannenderes Drehbuch hätte man für den letzten Spieltag in der Kreisliga 1 nicht schreiben können: Nach früher Führung durch ein Tor von Fabio Pech in der fünften Minute schien der Sieg des TuS-Reserve beim FC Wildsteig/Rottenbuch nur eine Frage der Höhe zu sein. Doch es wurde ein zähes Spiel. Mit einem filmreifen Ende – als ausgerechnet Christoph Klein in seinem letzten Pflichtspiel seinem Team mit dem Tor in der 78. Minute zum 2:2-Endstand die Meisterschaft sicherte. „Jetzt kann ich aufhören, der Aufstieg ist das perfekte Karriereende“, freute sich der langjährige Kapitän.

„Ich bin fertig mit der Welt“

Dann kassierte der TuS einen empfindlichen Nackenschlag: Wildsteigs Tobias Trainer ging im Zweikampf mit Geretsrieds Innenverteidiger Lucca Schier zu Boden. Schiedsrichter Johannes Pongratz entschied auf Elfmeter, den Fabian Kees zum 2:1 verwandelte. „Wenn du dir zwei solche Eier legst, kriegst du schon ein bisschen Nervenflattern“, rechtfertigte Coach Lukas Haustein nach Spielschluss seine sichtbare Anspannung. Die milderte Christoph Klein, als er einen Eckball von Thomas Schnaderbeck zum 2:2-Ausgleich im Wildsteiger Tor unterbrachte – und damit riesen Jubel im Geretsrieder Tross auslöste. „Der beste Neuzugang in den letzten zwei Jahren ist der Coach“, betonte TuS-Abteilungsleiter Ibro Filan nach Spielschluss vor versammelter Mannschaft. Haustein habe seinerzeit mit acht Kickern angefangen, am Abschlusstraining vor dem Wildsteig-Spiel nahem 27 Aktive teil. „Darauf kann man stolz sein, mein allerhöchster Respekt“, lobte Filan.

Nach einer beeindruckenden Saison marschierte die Bayernliga-Reserve mit einem Punkt Vorsprung vor Verfolger Lenggrieser SC (2:1 gegen den TSV Peiting) über die Ziellinie. Haustein gestand nach der obligatorischen Bierdusche: „Ich bin fertig mit der Welt, nach so einem Auf und Ab. Aber am Ende ist ja alles gut. Und dass der Stoffi (Spitzname von Christoph Klein, Anm.d.Red.) das entscheidende Tor macht, ist eine Story für sich.“ Der „Aufstiegsheld“ konnte sein Glück kaum in Worte fassen. „Wir sind vor ein paar Jahren mit zehn Mann nach Hausham gefahren, jetzt feiern wir den Aufstieg in die Bezirksliga – das ist verrückt“, freute sich Klein und ergänzte mit breitem Grinsen: „Ein Lob an den Trainer, dass er mich heute erst in der 80. Minute ausgewechselt hat.