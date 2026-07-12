Krimi in Holzhausen: SG Vöhringen holt den Turniersieg

Der Finalsonntag begann mit den beiden Halbfinalpartien, in denen packender Sport geboten wurde. Im ersten Halbfinale setzte sich die SG Vöhringen mit einer überzeugenden Leistung gegen die TSG Wittershausen durch und gewann die Partie mit 2:0. Wenig später folgte das zweite Halbfinalduell, in dem der VfR Sulz eine ebenso dominante Vorstellung zeigte. Mit einem deutlichen 3:0-Erfolg über die Spvgg Bochingen zog der VfR Sulz nach und komplettierte das Endspiel.

Nervenkrimi im Spiel um Platz drei

Im darauffolgenden Elfmeterschießen um Platz 3 standen sich die beiden unterlegenen Teams der Halbfinals, die Spvgg Bochingen und die TSG Wittershausen, gegenüber. In diesem emotionalen Showdown bewies die Spvgg Bochingen die besseren Nerven und bezwang die TSG Wittershausen schließlich mit 4:2 nach Elfmeterschießen.

Dramatisches Elfmeterschießen entscheidet das Finale

Der sportliche Höhepunkt des Turniers war das Finale zwischen dem VfR Sulz und der SG Vöhringen. Beide Mannschaften mobilisierten in den 60 Minuten Spielzeit noch einmal alle Kräfte und lieferten sich ein packendes Duell. Da auch hier nach der regulären Spielzeit kein Sieger feststand, ging es erneut in das dramatische Elfmeterschießen vom Punkt. Hier behielt die SG Vöhringen die Oberhand, siegte mit 6:3 nach Elfmeterschießen und feierte den umjubelten Turniersieg beim Mühlbachpokal in Holzhausen.