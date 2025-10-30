Krimi in Basel geht an FFV - Düdingen strauchelt

Der SV Sissach verlangt dem Tabellenführer FFV Basel alles ab - muss sich zum Schluss aber dennoch mit 4:3 geschlagen geben. Schützenhilfe bekommt der FFV Basel ausgerechnet vom Stadtrivalen Concordia. Die Frauen von Concordia haben eine sehr gute Woche hinter sich. Vor Wochenfrist trotzen sie dem FFV Basel einen Punkt ab, gegen den Tabellenzweiten SC Düdingen gewinnen sie mit 2:1.
Im Duell zweier Aufsteigerinnen trennen sich der FC Brig-Glis und der Luzerner SC mit 2:2 und der FC Vuisternens gewinnt gegen den FC Renens ihr erstes Saisonspiel und meldet sich zurück im Abstiegskampf. Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Luzern Frauen – FC Lausanne-Sport 1:0
FC Luzern Frauen: Corina Widmer, Lara Peter, Jessica Rebelo Pereira (59. Lara Ribicic), Denise Baumann (55. Claire Alexander), Filipa Rodrigues Da Silva, Genita Dervishaj (66. Lea Andrist), Lea Bucher, Melisa Nimanaj, Diana Delolli (78. Zoe Lopes), Kim Shortiss, Elena Lötscher - Co-Trainer: Michelle Fussen - Trainer: Antonio de Oliveira
FC Lausanne-Sport: Chloé Schaller, Charlotte Martin, Sonia Mruk Teixeira, Tina Wüthrich, Jenny Geiser, Eliane Simoes Nzeza, Stella Suter, Lise Monnet, Rosalie Jules, Diana Sofia Ferreira Barbosa, Edina Cakic - Trainer: Fabien Lacroix - Co-Trainer: Jim Guillot
Tore: 1:0 Lea Bucher (24.)
FFV Basel – SV Sissach 4:3
FFV Basel: Sina Knecht, Alessia Varvicchio, Juliana Gütermann, Flurina Vonmoos, Annina Bard, Annika Rothen, Caren Holzenkamp, Sarah Leupi, Michelle Probst, Laura Di Bella, Samira Wyden - Trainer: Andy Jurt
SV Sissach: Vicky Buceta Barrio, Ramona Hasler, Mara Lessa, Vlora Dibrani, Sarina Grieder, Selin Aktas, Luana Pricoli, Neslihan Aktas, Svenja Zengaffinen, Cheyenne Kuster, Julia Beugger - Trainer: Patrick Ivanovic - Trainer: Michel Meier
Tore: 1:0 Alessia Varvicchio (24.), 2:0 Michelle Probst (29.), 2:1 Selin Aktas (33.), 3:1 Juliana Gütermann (39.), 3:2 Luana Pricoli (51.), 3:3 Neslihan Aktas (65.), 4:3 Ana Mentlik (85.)
FC Biel-Bienne – US Terre Sainte 4:2
FC Biel-Bienne: Anna Stegemann, Annic Born, Aline Zimmermann, Carina Gerber, Ines Tocchini (32. Jasmin Bosshard), Nika Tschanz (41. Léonor Saillant), Melanie Läderach, Jana Ihle, Jil Nora Herrmann, Joy Schwab (57. Florence Bollin), Céline Bigler - Trainer: Marcello Conti - Co-Trainer: Sandra Delaprez Bachmann - Co-Trainer: Janique Fretz
US Terre Sainte: Cassandra Dousse, Evie Butcher (73. Nicole Ferrero), Kaia Camp, Fanny Lerch, Emma Helmers, Mica Varnish, Jenna Bauld, Alina Lutz, Caterina Vassallo, Agata Capobianco, Hannah Poacher - Co-Trainer: Gregory Whibley
Tore: 0:1 Fanny Lerch (10.), 1:1 Céline Bigler (59.), 1:2 Hannah Poacher (82.), 2:2 Jana Ihle (83.), 3:2 Florence Bollin (90.), 4:2 Carina Gerber (90.+4)
FC Vuisternens/Mézières – FC Renens 2:1
FC Vuisternens/Mézières: Estelle Zurkinden, Manon Saugy, Maria Cristina Ferraz Goncalves, Linda Philipona, Dorly Monney, Larissa Page, Kosovare Kastrati, Line Thomann, Jessica Conus, Julie Marilley, Melinda Sallin - Co-Trainer: Claudio Jose Paiva - Co-Trainer: Gaetano Schiliro
FC Renens: Laurène Gras, Alexandra Behringer, Ania Romualdo, Suzana Petrovic, Mathilde Staffoni, Inès Abetel, Morgane Monnard, Ana Jesic, Lorene Da Mota, Alison Germanier, Marine Voirol - Trainer: Pierre Alain Brülhart - Co-Trainer: Timothée Meyer
Tore: 0:1 Kosovare Kastrati (51.), 0:2 Line Thomann (58. Foulelfmeter), 1:2 Ana Jesic (70.)
FC Brig-Glis – Luzerner SC 2:2
FC Brig-Glis: Camille Salamin, Sara Lagger, Fabienne Scotton, Lara Salzmann, Nina Escher, Anna Grün, Dominique Zuber, Larissa Manz, Saskia Treyer, Chiara Noemie Tenud, Lisa Kohlbrenner - Trainer: Martin Lengen
Luzerner SC: Celine Küttel, Viviane Stutz, Lisa Zihlmann, Isabelle Aregger, Ava Lily Smith, Jasmine Imboden, Melina Weiss, Nathalie Schenk, Sirin Meier, Nora Hunkeler, Kinga Karolina Cichocka - Trainer: Sevim Irmak - Co-Trainer: Melanie Fritzsche
Tore: 1:0 Lara Salzmann (59.), 2:0 Léanne Balleys (61.), 2:1 Lisa Zihlmann (75.), 2:2 Viviane Stutz (88.)
SC Düdingen – FC Concordia Basel 1:2
SC Düdingen: Michelle Herren, Ronja Brüllhardt, Larissa Loretan, Marie Humbert, Lena Maria Schneuwly, Lola Corminboeuf, Léa Beccarelli, Mona Hunziker, Lena Hirter, Sofia Rocha Fernandes, Melissa Macheret - Trainer: Juan Carlos Tapia - Co-Trainer: Silvan Brüllhardt - Co-Trainer: Elodie Jordao
FC Concordia Basel: Marie Christina Müller, Melanie Frei, Aleksandra Stankovic, Andjela Stankovic, Cynthia Lemblé, Adélicia Forest, Géraldine Fellmann, Laura Oeschger, Albana Rushiti, Sara Mezni, Jessica Teixeira - Trainer: Kail Halimi
Tore: 1:0 Lena Maria Schneuwly (30.), 1:1 Melanie Frei (62.), 1:2 Albana Rushiti (88.)