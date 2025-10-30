Krimi in Basel geht an FFV - Düdingen strauchelt

Der SV Sissach verlangt dem Tabellenführer FFV Basel alles ab - muss sich zum Schluss aber dennoch mit 4:3 geschlagen geben. Schützenhilfe bekommt der FFV Basel ausgerechnet vom Stadtrivalen Concordia. Die Frauen von Concordia haben eine sehr gute Woche hinter sich. Vor Wochenfrist trotzen sie dem FFV Basel einen Punkt ab, gegen den Tabellenzweiten SC Düdingen gewinnen sie mit 2:1.

Im Duell zweier Aufsteigerinnen trennen sich der FC Brig-Glis und der Luzerner SC mit 2:2 und der FC Vuisternens gewinnt gegen den FC Renens ihr erstes Saisonspiel und meldet sich zurück im Abstiegskampf. Zahlen und Fakten zum Spieltag: