Krimi im Toto-Pokal

Das Spiel begann intensiv, und Clément Siegenthaler brachte Vötting-Weihenstephan in der 24. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Niklas Reuter für Eichenfeld-Freising aus (45.). Nach der Halbzeit war es erneut Siegenthaler, der Vötting mit 2:1 in Führung schoss (50.), bevor Sodenny Kim (70.) und erneut Reuter (74.) das Spiel zugunsten von Eichenfeld drehten. Doch in der dramatischen Schlussphase gelang Conrad Carl Czuprin in der 90. Minute der Ausgleich zum 3:3.

Beide Teams vergaben Chancen, und so musste das Elfmeterschießen entscheiden. Hier zeigten die Spieler Nerven aus Stahl. Besonders Clément Siegenthaler avancierte mit seinem dritten Treffer des Abends zum Matchwinner, während Eichenfeld-Freising unglücklich zwei Strafstöße durch Louis Lamprecht und Korbinian Erbe vergab.