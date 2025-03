Krimi im Tabellenkeller geht weiter

Die Kreisliga A startet in das neue Fußballjahr. Während der VdS Nievenheim auf dem besten Weg zum Wiederaufstieg ist, geht es im Tabellenkeller besonders eng zu. Gleich vier Teams gingen punktgleich in die Winterpause. Die Klubs auf den Plätzen zwölf bis 15 stehen allesamt bei 15 Zählern. Aufgrund der schlechtesten Tordifferenzen der vier Teams belegt die SG Rommerskirchen/Gilbach Tabellenplatz 15, der neunte Rang ist aber nur sechs Punkt entfernt. Der Abstiegskampf verspricht ein Fußball-Krimi zu werden.

Blickte „Roki“ nach den ersten sechs Spieltagen noch zufrieden auf den Saisonstart, zeichnet sich schnell die Abhängigkeit von Stürmer Bastian Effer ab. Nach der Verletzung des 34-Jährigen, der in acht Einsätzen elf Tore erzielte, geriet die SG in eine Abwärtsspirale. In der Wintervorbereitung stieg der Torjäger wieder ins Training ein. Wenn er an seiner Form aus der Hinrunde anknüpft, kann das für die SG Rommerskirchen/Gilbach im Abstiegskampf entscheidend werden.

Für die SG Rommerskirchen/Gilbach (15.) ist das längst zur Gewohnheit geworden. „Roki“ droht der zweite Abstieg in Folge, weshalb sich der Verein für einen Trainerwechsel zu Beginn der Wintervorbereitung entschieden hat. Bis zum Saisonende übernimmt Vereins-Urgestein Axel Neef. Sein oberstes Ziel war es, die Fitness der Mannschaft zu verbessern. „Ich habe von Testspiel zu Testspiel gemerkt, dass die Kondition des Teams immer besser geworden ist. An der Fitness wird es in der Rückserie nicht scheitern.“

Der Tabellennachbar SG Grimlinghausen/Norf (14.) startet ebenfalls mit einem neuen Coach ins neue Jahr. Lutz Krumradt war in der Saison 2010/2011 mit dem TSV Norf als Spieler in die Kreisliga A aufgestiegen, jetzt soll er die SG zum Klassenerhalt führen. Dennoch ist die Situation bei der Spielgemeinschaft auch für den erfahrenen Coach neu. „Ich habe noch nie eine Mannschaft in der Winterpause übernommen, da die Wintervorbereitung immer ihre Probleme mit sich bringt. Daher werden wir sicherlich auch noch einige Wochen brauchen, um vollständig in den Rhythmus zu kommen. Trotzdem bin ich nach der kurzen Zeit sehr positiv gestimmt“, sagt er.

Viel Verbesserungsbedarf

Sowohl offensiv als auch defensiv gehört die SG zu den schlechtesten Vier der Liga, für Krumradt hat das auch viel mit der Fitness zu tun, weshalb er in der Vorbereitung seinen Fokus auf die Kondition gelegt hat. Zudem soll Neuzugang Moritz Gabriel vom VfB Hilden III in der Offensive für mehr Durchschlagskraft sorgen. Unter dem neuen Coach ist die Spielgemeinschaft des SC Grimlinghausen und des TSV Norf eine Wundertüte im Abstiegskampf. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga 2019 setzte sich Delhoven in den Top 5 der Kreisliga fest, in dieser Saison findet das Aufstiegsrennen aber in weiter Ferne statt. Seit Saisonbeginn kämpft der 13. der Kreisliga A gegen den Abstieg. Die Kreisliga B wäre für die Sportfreunde der sportliche Tiefpunkt in über zwanzig Jahren.

Für Trainer Thomas Baumer, der zu Saisonbeginn das Amt übernahm, gab es im Winter in allen Bereichen viel zu tun. „Ein großes Problem in unserem Spiel war es, dass die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen zu groß waren. Daher haben wir viel an unserer Abstimmung und Kommunikation gearbeitet. Der Einsatz der Mannschaft ist hervorragend, weshalb ich guter Dinge bin, dass wir eine gute Rückrunde spielen können“, sagt er.

Die beste Tordifferenz der vier punktgleichen Teams im Abstiegskampf weist Germania Grefrath auf, die in ihrer zweiten Saison nach dem Aufstieg auf Platz zwölf überwintert hat. In der vergangenen Saison zählte die Germania noch zu den stärksten Heimteams der Liga, in dieser Saison holte Grefrath zu Hause jedoch erst acht Punkte. „Wir sind die einzige Mannschaft, die auf einem Aschenplatz spielt. Das ist sowohl Vor- und Nachteil. Die Konkurrenz scheint sich jedoch immer besser an den Plätz gewöhnt zu haben“, sagt Trainer Jörg Gartz.

Der routinierte Coach kann nach der Winterpause noch nicht ganz einschätzen, wo sein Team steht. Er sieht die Kondition seiner Mannschaft noch als große Baustelle, weshalb die Germania eine anspruchsvolle Rückserie erwartet.