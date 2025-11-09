Krimi im Juchhof, Freienbach schlägt Kosova, späte Freude bei Wettswil

Am 13. Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 hat YF Juventus im Spitzenspiel gegen Tuggen erstmals Punkte liegen gelassen. Besser lief es dem FC Freienbach, und auch Wettswil-Bonstetten kam zu einem späten Sieg.

Gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer zeigte Tuggen eine starke Leistung und führte zur Pause verdient mit 2:0. Die Mannschaft von Trainer Ivan Previtali überzeugte mit aggressivem, temporeichem Spiel und brachte Juventus immer wieder in Bedrängnis. Nach dem Seitenwechsel erzielte Dardan Morina sogar das 3:0, wurde kurz darauf jedoch mit Gelb-Rot vom Platz gestellt – ein Wendepunkt der Partie.

In Unterzahl verlor Tuggen zunehmend die Kontrolle. Juventus nutzte die Überzahl clever aus, kam zum Anschlusstreffer durch Ex-Profi Albion Avdijaj (68.) und erhöhte den Druck. Trotz grossem kämpferischem Einsatz unterliefen den Tuggnern einige Fehler, die das Heimteam zurück ins Spiel brachten. Zwar sah auch ein Zürcher Spieler kurz vor Schluss Rot, doch Tuggen war physisch am Limit. In der Nachspielzeit glich Avdijaj mit seinem zweiten Treffer zum 3:3 aus, nachdem Mergim Brahimi zuvor das 2:3 markiert hatte (86.).

«Wir haben den Sieg aus den Händen gegeben. Da müssen wir uns an der eigenen Nase nehmen, dass wir den Vorsprung nicht besser über die Runden gebrach haben. Der Sieg wäre eigentlich verdient gewesen», meinte FCT-Trainer Ivan Previtali enttäuscht im «March Anzeiger».

Gefreut: Freienbach zurück auf der Siegerstrasse

Nach fünf Pflichtspielen ohne «Dreier» hat der FC Freienbach endlich wieder einmal jubeln können. Die Mannschaft von Stefan Flühmann besiegte den FC Kosova in einer intensiven Partie verdient mit 2:1.

Beim Heimspiel des FC Freienbach gegen den FC Kosova herrschten typische Novemberbedingungen mit leichtem Nebel über der Chrummen. Beide Teams starteten engagiert, doch die Gastgeber wirkten frischer und suchten konsequent den Weg nach vorne. Offensivleader Cristiano Teixeira sorgte früh für Gefahr, leitete mehrere gute Aktionen ein und brachte Freienbach in der 21. Minute verdient in Führung: Nach einem Steilpass überlobbte er den gegnerischen Torhüter Dominguez gekonnt zum 1:0. Kurz darauf vergab Kemil Festic die grosse Chance zum 2:0, als er mit einem Strafstoss an Dominguez scheiterte. So blieb es bis zur Pause beim knappen, aber verdienten Vorsprung der Höfner.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Kosova das Kommando. Die Zürcher drängten Freienbach zunächst tief in die eigene Hälfte und glichen in der 52. Minute durch Enis Kuka aus, der einen Abwehrfehler eiskalt nutzte. Danach verlor Kosova jedoch an Durchschlagskraft, das Spiel wurde zunehmend hektisch und von Fouls geprägt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Freienbach (@fcfreienbach)

Freienbach fand in der Schlussphase wieder besser ins Spiel und erhielt rund 15 Minuten vor dem Ende einen weiteren Elfmeter zugesprochen – diesmal nach einem Foul an Festic. Dario Marcon übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 2:1. In der turbulenten Nachspielzeit kam es nach einem Foul zu einer Rudelbildung, in deren Folge sowohl Vaz als auch Kosovas Calbucci die Rote Karte sahen. Am Ergebnis änderte das nichts mehr: Freienbach brachte den Sieg konzentriert über die Zeit und feierte einen verdienten 2:1-Heimerfolg gegen den FC Kosova.

Gewonnen: Späte Freude bei WB

Mit einer starken Leistung bezwang Wettswil-Bonstetten den FC Baden mit 1:0. Die Ämtler mussten sich aber lange gedulden, bis sie jubeln durften.

WB zeigte im Heimspiel gegen den FC Baden von Beginn an eine dominante Leistung und liess keinen Zweifel am eigenen Siegeswillen. Schon in den ersten Minuten erspielten sich die Gastgeber mehrere gute Möglichkeiten, scheiterten jedoch wiederholt an Badens starkem Torhüter Lars Hunn oder an der eigenen Chancenverwertung. Vukasinovic, Schneebeli und Di Battista verpassten die frühe Führung nur knapp, und ein Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. Kurz vor der Pause hatte Schneebeli die grösste Gelegenheit, traf nach einem Missgeschick des Badener Keepers jedoch das leere Tor nicht. Die Gäste kamen in der ersten Halbzeit kaum zu Entlastung, einzig ein Weitschuss brachte kurzzeitig Gefahr.

Nach der Pause blieb Wettswil tonangebend und setzte den Gegner weiter unter Druck. Hunn verhinderte mit mehreren Paraden den Rückstand, unter anderem gegen Vukasinovic eine Viertelstunde vor Schluss. Baden konnte sich zwar etwas stabilisieren, fand offensiv aber kaum statt. Alles deutete auf ein 0:0 hin, bis WB in der Nachspielzeit nochmals aufdrehte: Nach einem starken Flügelvorstoss von Marc Figueiredo gelangte der Ball zu Captain Flavio Peter, der in seinem 250. Spiel für WB mit einem wuchtigen Linksschuss ins Lattenkreuz zum umjubelten 1:0 traf.

Gesagt: «Es war kein einfacher Match für uns»

Erwartungsgewäss siegte der FC Dietikon auswärts bei der SV Schaffhausen mit 2:0.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Fussballclub Dietikon (@fcdietikon_offiziell)

In Schaffhausen zeigte Dietikon eine reife, abgeklärte Leistung. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel verdient in Führung: Innenverteidiger Marvin Assane eröffnete den Angriff mit einem präzisen Pass auf Freddy M’Biye, der den schnellen Dayan Saholona lancierte. Dessen flache Hereingabe verwertete Captain Valdrin Dalipi souverän zum 1:0. Rund eine Viertelstunde vor Schluss sorgte ein Standard für die Entscheidung. Nach einem Eckball von Luis Mestre stieg Innenverteidiger Damjan Simic am höchsten und köpfte zum 2:0-Endstand ein.

«Es war kein einfacher Match für uns. Bei Schaffhausen wollten sich alle dem neuen Trainer zeigen, aber zwingend gefährlich wurde es für uns nie. Wir zeigten eine solide, kompakte Teamleistung und haben verdient gewonnen», sagte FCD-Trainer Daniel Tarone in der «Limmattaler Zeitung».

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AC Taverne (@ac_taverne)

Verloren: Höngg findet nicht aus dem Tief

Nach der bereits zehnten Saisonniederlage wird die Lage beim SV Höngg immer ungemütlicher. Die Höngger verloren zu Hause gegen Taverne mit 0:1 und liegen nur noch einen Punkt vor dem Abstiegsstrich.