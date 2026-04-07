Krimi im Achtelfinale – Jesteburg behält die Nerven Jesteburg zittert sich weiter – Aurich, Hannover und TiMoNo souverän von red · Heute, 20:34 Uhr · 0 Leser

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Der FC Jesteburg-Bendestorf hat sich in einem dramatischen Achtelfinale gegen den SV Wendessen mit 7:6 nach Elfmeterschießen durchgesetzt und damit das Viertelfinale erreicht.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen früh durch Denise Böndel in Führung (5.). Doch die Antwort der Gastgeberinnen folgte prompt: Mirjam Reißer glich zunächst per Strafstoß aus (25.) und drehte die Partie noch vor der Pause (40.). Nach dem Seitenwechsel schlug Wendessen zurück – erneut vom Punkt, Christiane Sturm traf zum 2:2 (53.). Da in der regulären Spielzeit keine Entscheidung fiel, musste das Elfmeterschießen herhalten. Dort bewies Jesteburg-Bendestorf die besseren Nerven und sicherte sich den Einzug in die nächste Runde, wo nun der FC Pfeil Broistedt wartet.

TiMoNo beendet das Pokalmärchen – Aurich und Hannover dominant Im Viertelfinale setzte sich der SV TiMoNo deutlich mit 5:1 beim SC Spelle-Venhaus durch und beendete damit den Lauf des Außenseiters. Zwar konnte Spelle zwischenzeitlich ausgleichen, doch spätestens mit der erneuten Führung kurz vor der Pause übernahm TiMoNo endgültig die Kontrolle. Lea Begemann und Anneke Kampen sorgten mit jeweils zwei Treffern für klare Verhältnisse. Noch deutlicher präsentierte sich die SpVg Aurich beim 4:0-Erfolg gegen den MTV Barum. Bereits vor der Pause war die Partie entschieden, als Aurich mit einem schnellen Doppelschlag und früher Führung auf 3:0 stellte. Für den Regionalligisten bedeutet der Erfolg den ersten Halbfinaleinzug in diesem Jahrtausend.