Krimi geht an Erzhäuser – Maxhütte kehrt in die Kreisklasse zurück Relegation im Kreis Cham/Schwandorf - Sonntag: SG Grafenwiesen verliert im Elfmeterschießen und bleibt wohl Kreisklassist +++ Arrach und Weidenthal lassen Aufstiegs-Matchball liegen von Florian Würthele · Gestern, 22:20 Uhr · 0 Leser

Grünweiße Aufstiegsparty in Kreith: Der FC Maxhütte-Haidhof kehrt in die Kreisklasse zurück. – Foto: privat

Gut 2350 Zuschauer in drei Partien: Die Kulissen bei den Relegationsspielen, die am Sonntag im Fußballkreis Cham/Schwandorf vonstatten gingen, konnten sich sehen lassen. Vor allem in Wetterfeld kamen die vielen „Schlachtenbummler“ auf ihre Kosten. Es ging ins Elfmeterschießen, wo der SV Erzhäuser-Windmais die Oberhand über die SG Grafenwiesen/Bad Kötzting II behielt – und nun beste Chancen auf den Aufstieg in die Kreisliga hat.



Die Rückkehr in die Kreisklasse feiert unterdessen der FC Maxhütte-Haidhof – dank eines knappen 1:0-Triumphes in Kreith über die SF Weidenthal-Guteneck. Den Kreisklassen-Erhalt sicher hat der SV Wilting, der den SC Arrach vor stolzen 1000 Zuschauern in Chamerau mit 3:2 niederrang.

Relegation zur Kreisliga







Einen Relegations-Krimi sondergleich bekamen die über 900 Zuschauer in Wetterfeld aufgetischt. Und nein, es war kein Tippfehler: Der Ausgleichstreffer der SG Grafenwiesen zum 2:2 fiel tatsächlich in der 90.+17 Minute. Grund für die üppige Nachspielzeit war ein medizinischer Notfall, der das Spiel kurz nach dem Seitenwechsel für rund zehn Minuten zum Erliegen brachte. In diesem spannungsgeladenen Clas zweier Kreisklassisten schossen Eduard Bartucz (45.) und Tobias Ehebauer (76.) eine 2:0-Führung für ihren SV Erzhäuser heraus. Doch Grafenwiesen/Bad Kötzting II bewies Moral. Johannes Drexler (87.) brachte sein Team auf ein Tor heran. Quasi mit der letzten Patrone rettete sich die SG in die Verlängerung – durch ein Eigentor in Folge eines Freistoßes.





Dramatisch ging es weiter. In der 30-minütigen Verlängerung drehte Jakob Hartl (95.) das Spiel mit dem 2:3 vollends, ehe Bernhard Rötzer (115.) nach einem weiteren Freistoß zur Stelle war und Erzhäuser ins Elfmeterschießen rettete. Dort hatte schließlich der Vizemeister der Kreisklasse Süd das bessere Ende für sich. Während Erzhäuser das Tor zur Kreisliga ganz weit aufstößt, verbleibt der SG Grafenwiesen nur mehr eine Mini-Chance auf den Aufstieg. Abzuwarten bleibt die Entwicklung der Bezirksliga-Relegation.











Relegation zur Kreisklasse







Der SV Wilting hat gleich den ersten Matchball genutzt und darf auch nächste Saison in der Kreisklasse Ost starten. Stolze 1003 Zuschauer auf der Chamerauer Regeninsel – Rekordkulisse der bisherigen Relegation im Kreisbereich – wurden Zeuge einer hartumkämpften Partie, in der am Ende der Klassenhöhere jubeln durfte. Johannes Schmidt erzielte beide Treffer für Arrach, zum zwischenzeitlichen 1:1 (37.) sowie zum 2:3-Endstand (69.). Den Tick abgezockter präsentierte sich Wilting. Jonas Simeth (7.), Pascal Schwarz (45.+3) und Florian Luger (49.) waren die Torschützen für den SVW, der den Klassenerhalt feiern darf. Für A-Klassen-Vize SC Arrach sind die Chancen auf den Aufstieg weiterhin gegeben; nächster Gegner ist der TSV Klardorf (Termin und Spielort noch offen).







Grüner Rauch umhüllte am frühen Sonntagabend das Sportgelände des SC Kreith. Dort feierte der FC Maxhütte-Haidhof den Sieg in der Kreisklassen-Relegation und die damit verbundene direkte Rückkehr in die Kreisklasse. Ein Treffer von Tobias Silbereis sollte den Grün-Weißen vor 450 Zuschauern zum Triumph über Weidenthal-Guteneck reichen. Silbereis köpfte in Minute 19 nach einem Eckball ein. Die Sportfreunde konnten im zweiten Durchgang zulegen und hatten bei zwei Aluminiumtreffern Pech. Dennoch zeigten sie insgesamt eine enttäuschende Darbietung. Maxhütte stand nach der Pause tief und lauerte auf Konter. Letztlich sollten keine weiteren Tore mehr fallen. Beim FCM kann die Aufstiegs-Sause bereit starten, wohingegen Weidenthal diese Aufstiegschance vergibt. Eine weitere Chance gibt es auf jeden Fall, und zwar gegen den Verlierer der Begegnung TSV Klardorf gegen SC Arrach.