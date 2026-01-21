Krimi-Finale! Reurieth krönt sich zum Hallencup-Sieger Am Sonntag sicherte sich der SV 1919 Reurieth in der Sporthalle der SBBS in Sonneberg den Turniersieg und damit den Pokal der Kreisklassenmannschaften 2026. Nach Rang zwei im Vorjahr standen die Schützlinge von Trainer Jens Jäger diesmal ganz oben auf dem Treppchen. Verlinkte Inhalte 1. KK Mitte 1.KK West 1.KK Ost A-Klasse KF Süd Hallencup der KK + 8 weitere

Die Zweitauflage des Hallencups der Kreisklassenmannschaften um den Pokal der Schlossbrauerei Schwarzbach hatte es in sich. Spannung pur war angesagt, denn gleich drei der vier Begegnungen in der Hauptrunde wurden erst im fälligen Neun-Meter-Schießen entschieden. Diese Dramatik entschädigte auch ein Stück weit für die insgesamt durchwachsenen spielerischen Leistungen auf dem Hallenparkett.

Personell am Limit – aber erfolgreich Reurieth war mit lediglich sieben Akteuren zur Endrunde angereist. Vier Spieler aus der Vorrunde mussten ersetzt werden. Unterstützung kam von den beiden AK-35-Spielern Roberto Sauer und Manuel Hopf, die ihre Zusage sicherlich nicht bereut haben – auch wenn sich am Montagmorgen wohl ein wenig Muskelkater bemerkbar machte. Finale als echtes Drama Das Endspiel gegen SV Judenbach war bereits die zweite Begegnung beider Teams im Turnierverlauf. Wie schon zuvor endeten auch im Finale die regulären zwölf Minuten mit einem 2:2. In der Verlängerung entwickelte sich ein echtes Wechselbad der Gefühle: Reurieth geriet gleich zweimal in Rückstand – zunächst durch ein kurioses Eigentor, später durch einen Treffer von Luis Stellmacher.

Doch Florian Papp hatte jeweils die passende Antwort parat und erzielte beide Reuriether Treffer. In Überzahl ließ der SV 1919 jedoch die Entscheidung liegen, sodass erneut das Neun-Meter-Schießen entscheiden musste. Papp verschoss als erster Schütze, Judenbach ging durch Christoph Stellmacher in Führung. Dann rückte Keeper Julian Lieske in den Fokus: Er parierte die beiden folgenden Strafstöße der Judenbacher. Janne Lauterbach glich aus, ehe Roberto Sauer mit seinem Treffer den vielumjubelten Turniersieg perfekt machte. Gruppenphase und Halbfinals In Vorrundengruppe A sicherte sich Schleusingen mit drei Siegen souverän den Gruppensieg. Das letzte Gruppenspiel zwischen Heldburg II und Lauscha II entwickelte sich zum Endspiel um Platz zwei. Heldburg musste aufgrund der schlechteren Tordifferenz gewinnen – und schaffte dies mit zwei Treffern in der Schlussminute.